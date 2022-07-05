https://arabic.sputniknews.com/20220705/السلطات-الإسبانية-تضبط-غواصات-لتهريب-المخدرات--فيديو-1064663151.html
السلطات الإسبانية تضبط غواصات لتهريب المخدرات .. فيديو
السلطات الإسبانية تضبط غواصات لتهريب المخدرات .. فيديو
تمكنت الشرطة الإسبانية من ضبط ثلاث غواصات مسيّرة تحت الماء، قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات، وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:15+0000
2022-07-05T08:15+0000
2022-07-05T08:15+0000
العالم
إسبانيا
محاولة تهريب
حشيش
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وفقا لوسائل إعلام إسبانية، فإن الشرطة أكدت في بيان أن عناصرها ضبطوا ثلاثة مما يطلق عليها "غواصات مسيّرة" وقبضوا على 8 أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة، وإقليمي ملقة وقادس جنوبي إسبانيا، ومن بين الموقوفين أب وابن كانا طيارين مروحيتين ولديهما المعرفة الفنية لتنفيذ العمليات.موضحة أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.وأضاف البيان "هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق".وأشارت الشركة إلى أن كل هذه الغواصات كانت مزودة بـ 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا. وهذا يكفي بسهولة لإدارة عمليات عبور تحت الماء لمضيق جبل طارق، الذي يفصل إسبانيا عن المغرب، والذي يمتد على 15 كيلومترا فقط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسبانيا, محاولة تهريب, حشيش
السلطات الإسبانية تضبط غواصات لتهريب المخدرات .. فيديو
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تمكنت الشرطة الإسبانية من ضبط ثلاث غواصات مسيّرة تحت الماء، قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات، وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها.
وفقا لوسائل إعلام إسبانية، فإن الشرطة أكدت في بيان أن عناصرها ضبطوا ثلاثة مما يطلق عليها "غواصات مسيّرة" وقبضوا على 8 أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة، وإقليمي ملقة وقادس جنوبي إسبانيا، ومن بين الموقوفين أب وابن كانا طيارين مروحيتين ولديهما المعرفة الفنية لتنفيذ العمليات.موضحة أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.
وأضاف البيان
"هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق".
وأشارت الشركة إلى أن كل هذه الغواصات كانت مزودة بـ 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا. وهذا يكفي بسهولة لإدارة عمليات عبور تحت الماء لمضيق جبل طارق، الذي يفصل إسبانيا عن المغرب، والذي يمتد على 15 كيلومترا فقط.