https://arabic.sputniknews.com/20220705/الصحة-العراقية-تواجه-4-أوبئة-وتراقب-احتمالية-وصول-الخامس-1064656957.html
الصحة العراقية تواجه 4 أوبئة وتراقب احتمالية وصول الخامس
الصحة العراقية تواجه 4 أوبئة وتراقب احتمالية وصول الخامس
أكدت وزارة الصحة، يوم أمس، أنها تواجه أربعة أوبئة وتراقب احتمالية وصول الخامس المتمثل بمرض جدري القرود 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:40+0000
2022-07-05T06:40+0000
2022-07-05T06:40+0000
العراق
أخبار العالم العربي
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وأشارت إلى أنه يوجد تطور خطير بمرض الكوليرا وارتفاع غير مسبوق بإصابات الحمى النزفية، وحذرت بشأن داء الكلب.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية "واع": "إن وزارة الصحة تواجه عدة أوبئة منها كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "الموجة الخامسة تتصاعد بشكل خطير".وأضاف البدر، أن "من بين الأوبئة أيضاً انتشار الحمى النزفية"، مؤكداً أن "أعداد الحالات المسجلة بالحمى النزفية غير مسبوقة من تسعينات القرن الماضي حتى الآن".وأشار إلى أن "المرض الخامس لم يصل بعد الى العراق وهو جدري القرود ولكنه ظهر في لبنان وهي قريبة من العراق"، لافتاً إلى أن "وزارة الصحة تتحسب احتمالية وصوله الى العراق".وطالب المتحدث باسم الوزارة، الجهات الحكومية وغير الحكومية بـ"إسناد وزارة الصحة لمواجهة هذه الأوبئة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "نشر التوعية الصحية".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العالم العربي
الصحة العراقية تواجه 4 أوبئة وتراقب احتمالية وصول الخامس
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أكدت وزارة الصحة، يوم أمس، أنها تواجه أربعة أوبئة وتراقب احتمالية وصول الخامس المتمثل بمرض جدري القرود
وأشارت إلى أنه يوجد تطور خطير بمرض الكوليرا وارتفاع غير مسبوق بإصابات الحمى النزفية، وحذرت بشأن داء الكلب.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية "واع": "إن وزارة الصحة تواجه عدة أوبئة منها كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "الموجة الخامسة تتصاعد بشكل خطير".
وأضاف البدر، أن "من بين الأوبئة أيضاً انتشار الحمى النزفية"، مؤكداً أن "أعداد الحالات المسجلة بالحمى النزفية غير مسبوقة من تسعينات القرن الماضي حتى الآن".
وتابع" "إضافة إلى الكوليرا على الرغم من أن المرض متوطن ولكن هنالك تطور خطير وحالات وفاة وإصابات متصاعدة، إضافة إلى داء الكلب وعلى الرغم من أنها محدودة إلا أنها تمثل تحد بحاجة إلى تثقيف وتوعية".
وأشار إلى أن "المرض الخامس لم يصل بعد الى العراق وهو جدري القرود
ولكنه ظهر في لبنان وهي قريبة من العراق"، لافتاً إلى أن "وزارة الصحة تتحسب احتمالية وصوله الى العراق".
وطالب المتحدث باسم الوزارة، الجهات الحكومية وغير الحكومية بـ"إسناد وزارة الصحة لمواجهة هذه الأوبئة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "نشر التوعية الصحية".