https://arabic.sputniknews.com/20220705/العراق-يسلم-الكويت-سيفا-أميريا-ومقتنيات-تعود-لفترة-الاجتياح-1064664241.html
العراق يسلم الكويت "سيفا أميريا" ومقتنيات تعود لفترة الاجتياح
العراق يسلم الكويت "سيفا أميريا" ومقتنيات تعود لفترة الاجتياح
استلم الكويت 738 صندوقا من ضمن شحنة جديدة من المحفوظات والممتلكات التي تعود لفترة اجتياح العراق سنة 1990. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:37+0000
2022-07-05T08:37+0000
2022-07-05T08:37+0000
الكويت
العراق
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وبحسب ما نقلت الخارجية الكويتية فإنه تم يوم الاثنين استلام صناديق تحتوي على مواد إعلامية تابعة لوزراة الإعلام الكويتية، بالاضافة إلى سيف أميري يعود إلى حقبة سمو الأمير الراحل الشيخ / أحمد الجابر الصباح، ونسختين تاريخيتين من القرآن الكريم. بالإضافة الى عدة ممتلكات أخرى تعود ملكيتها لوزارة الإعلام الكويتية.وأضافت الوزارة أنه تم التوقيع على محضر الاستلام في مقر وزارة الإعلام من قبل كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي سعادة/ ناصر صنهات القحطاني، ووكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية سعادة السفير / قحطان طه الجنابي، والدكتور / طارق الشيخ ممثل الأمين العام للامم المتحدة المنسق المقيم بدولة الكويت بصفة مراقب، هذا وحضر عملية التسليم سعادة السيد/ سعود الخالدي، وكيل وزارة الإعلام، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الديوان الأميري، ووزارة الاعلام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, العراق
العراق يسلم الكويت "سيفا أميريا" ومقتنيات تعود لفترة الاجتياح
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استلم الكويت 738 صندوقا من ضمن شحنة جديدة من المحفوظات والممتلكات التي تعود لفترة اجتياح العراق سنة 1990.
وبحسب ما نقلت الخارجية الكويتية
فإنه تم يوم الاثنين استلام صناديق تحتوي على مواد إعلامية تابعة لوزراة الإعلام الكويتية، بالاضافة إلى سيف أميري يعود إلى حقبة سمو الأمير الراحل الشيخ / أحمد الجابر الصباح، ونسختين تاريخيتين من القرآن الكريم. بالإضافة الى عدة ممتلكات أخرى تعود ملكيتها لوزارة الإعلام الكويتية.
وأضافت الوزارة أنه تم التوقيع على محضر الاستلام في مقر وزارة الإعلام من قبل كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي سعادة/ ناصر صنهات القحطاني، ووكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية سعادة السفير / قحطان طه الجنابي، والدكتور / طارق الشيخ ممثل الأمين العام للامم المتحدة المنسق المقيم بدولة الكويت بصفة مراقب، هذا وحضر عملية التسليم سعادة السيد/ سعود الخالدي، وكيل وزارة الإعلام، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الديوان الأميري، ووزارة الاعلام.