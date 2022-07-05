https://arabic.sputniknews.com/20220705/المستشار-الألماني-يبحث-قضايا-الطاقة-مع-رئيس-الإمارات-1064681960.html

المستشار الألماني يبحث قضايا الطاقة مع رئيس الإمارات

المستشار الألماني يبحث قضايا الطاقة مع رئيس الإمارات

قال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتز إنه تحدث، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناقشا عددا من القضايا من... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T14:24+0000

2022-07-05T14:24+0000

2022-07-05T14:24+0000

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وذكر المتحدث في بيان: "تحدث المستشار الألماني والرئيس الإماراتي في محادثة هاتفية عن التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجالات الطاقة وحماية المناخ، والقضايا الإقليمية وكذلك العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتأثيرها العالمي"، وفقا وكالة "رويترز".وكانت ألمانيا حذرت من أنها قد تواجه نقصا في الغاز في حالة انخفاض إمدادات الغاز أو حظرا كاملا على الواردات من روسيا لأن مرافق التخزين في البلاد لا تزال غير مجهزة تجهيزا كافيا.وفي الشهر الماضي، نقلت وكالات عن البنك المركزي الألماني أن اقتصاد البلاد سينكمش بأكثر من 3 في المئة في عام 2023، ‏إذا توقفت إمدادات الطاقة الروسية.‏وتابع البنك معلقا أن هذا "سيكون أسوأ ركود خارج فترات الركود التي أثارتها جائحة (كوفيد-19) والأزمة المالية العالمية"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وحذرت المعاهد الاقتصادية الألمانية في شهر أبريل/نيسان الماضي، من أن الوقف الفوري للواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي من شأنه أن يؤدي إلى تضرر الإنتاج بقيمة 232 مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين.وأضافت "بلومبرغ" أنه بعد أن خفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدفقات الغاز إلى أوروبا بنسبة 60 في المئة، وضع الخبراء في إدارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، في الأسبوع الماضي، السيناريوهات، ولم يسفر أي منها عن احتياطيات كافية لمقاومة برودة فصل الشتاء المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/وكالة-البنك-المركزي-الألماني-يقول-إن-اقتصاد-البلاد-سينكمش-3-في-2023-إذا-توقف-الغاز-الروسي-1064233594.html

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