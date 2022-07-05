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https://arabic.sputniknews.com/20220705/بلومبرغ-تتحدث-عن-أصدقاء-بوتين-الذين-يعيشون-في-منازل-العديد-من-الأوروبيين-1064678148.html
"بلومبرغ" تتحدث عن "أصدقاء بوتين" الذين يعيشون في منازل العديد من الأوروبيين
"بلومبرغ" تتحدث عن "أصدقاء بوتين" الذين يعيشون في منازل العديد من الأوروبيين
كتب خافيير بلاس، كاتب عمود في "بلومبرغ"، أن على الأوروبيين التخلي عن الأجهزة المنزلية القديمة بسبب الرئيس الروسي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T13:21+0000
2022-07-05T13:21+0000
فلاديمير بوتين
العالم
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وقال: "ثلاجتك القديمة صديقة لفلاديمير بوتين. تخلص منها!".وأوضح أن توفير الطاقة مرتبط بتوفير الغاز الطبيعي - حيث يتم توليد معظم الكهرباء في أوروبا عن طريق حرق الغاز، ومن الأفضل توفيره لفصل الشتاء عند الحاجة لتدفئة المنازل. وأضاف أن الأجهزة المنزلية هي التي تستهلك قدرًا هائلاً من الطاقة.بالإضافة إلى ذلك، يتم استيراد الغاز من روسيا - وبالتالي، فإن التخلي عن الثلاجات والأفران والغسالات القديمة سيساعد في تقليل الاعتماد على موسكو.
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فلاديمير بوتين, العالم

"بلومبرغ" تتحدث عن "أصدقاء بوتين" الذين يعيشون في منازل العديد من الأوروبيين

13:21 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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كتب خافيير بلاس، كاتب عمود في "بلومبرغ"، أن على الأوروبيين التخلي عن الأجهزة المنزلية القديمة بسبب الرئيس الروسي.
وقال: "ثلاجتك القديمة صديقة لفلاديمير بوتين. تخلص منها!".
وأوضح أن توفير الطاقة مرتبط بتوفير الغاز الطبيعي - حيث يتم توليد معظم الكهرباء في أوروبا عن طريق حرق الغاز، ومن الأفضل توفيره لفصل الشتاء عند الحاجة لتدفئة المنازل. وأضاف أن الأجهزة المنزلية هي التي تستهلك قدرًا هائلاً من الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم استيراد الغاز من روسيا - وبالتالي، فإن التخلي عن الثلاجات والأفران والغسالات القديمة سيساعد في تقليل الاعتماد على موسكو.
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