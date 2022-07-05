https://arabic.sputniknews.com/20220705/تونس-قرار-بتجميد-أموال-الغنوشي-والجبالي-وعدد-من-أفراد-عائلتهما-1064704872.html
تونس.. قرار بتجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما
تونس.. قرار بتجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما
أصدر السلطات القضائية في تونس قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T21:31+0000
2022-07-05T21:31+0000
2022-07-05T21:31+0000
أخبار تونس اليوم
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وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها مراسلة سبوتنيك، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وشمل القرار الصادر بتاريخ أمس الإثنين رئيس حركة النهضة وابنيه معاذ وسمية وصهره رفيق عبد السلام، والجبالي وابنتيه وزوج ابنته فضلا عن عدد من المتهمين الآخرين.ويأتي ذلك على خلفية قضية جمعية" نماء تونس" الخيرية التي تحوم حولها شبهات فساد وغسيل وتبييض أموال.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/حركة-النهضة-تطالب-بالكشف-عن-الجهات-المخططة-لاستهداف-رئيس-البلاد-1064164714.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس.. قرار بتجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما
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أصدر السلطات القضائية في تونس قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.
وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها مراسلة سبوتنيك، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وشمل القرار الصادر بتاريخ أمس الإثنين رئيس حركة النهضة
وابنيه معاذ وسمية وصهره رفيق عبد السلام، والجبالي وابنتيه وزوج ابنته فضلا عن عدد من المتهمين الآخرين.
ويأتي ذلك على خلفية قضية جمعية" نماء تونس" الخيرية التي تحوم حولها شبهات فساد وغسيل وتبييض أموال.