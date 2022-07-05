عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/تونس-قرار-بتجميد-أموال-الغنوشي-والجبالي-وعدد-من-أفراد-عائلتهما-1064704872.html
تونس.. قرار بتجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما
تونس.. قرار بتجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما
أصدر السلطات القضائية في تونس قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T21:31+0000
2022-07-05T21:31+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742714_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_9d199b2e7bd714f69329dc7cb111a8ef.jpg
وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها مراسلة سبوتنيك، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وشمل القرار الصادر بتاريخ أمس الإثنين رئيس حركة النهضة وابنيه معاذ وسمية وصهره رفيق عبد السلام، والجبالي وابنتيه وزوج ابنته فضلا عن عدد من المتهمين الآخرين.ويأتي ذلك على خلفية قضية جمعية" نماء تونس" الخيرية التي تحوم حولها شبهات فساد وغسيل وتبييض أموال.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/حركة-النهضة-تطالب-بالكشف-عن-الجهات-المخططة-لاستهداف-رئيس-البلاد-1064164714.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742714_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ecf1bee5367e4d01da83c572b3d65b01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

تونس.. قرار بتجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما

21:31 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Benjamin Giretteرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2011
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Benjamin Girette
تابعنا عبرTelegram
أصدر السلطات القضائية في تونس قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.
وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها مراسلة سبوتنيك، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
حركة "النهضة" تطالب بالكشف عن الجهات المخططة لاستهداف رئيس البلاد
24 يونيو, 15:15 GMT
وشمل القرار الصادر بتاريخ أمس الإثنين رئيس حركة النهضة وابنيه معاذ وسمية وصهره رفيق عبد السلام، والجبالي وابنتيه وزوج ابنته فضلا عن عدد من المتهمين الآخرين.
ويأتي ذلك على خلفية قضية جمعية" نماء تونس" الخيرية التي تحوم حولها شبهات فساد وغسيل وتبييض أموال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала