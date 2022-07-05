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رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والبرهان يعقدان اجتماعا "مغلقا" في كينيا... صور
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والبرهان يعقدان اجتماعا "مغلقا" في كينيا... صور
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، على هامش القمة الاستثنائية... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:04+0000
2022-07-05T10:04+0000
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وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والثنائية الحالية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان من رئاسة الوزراء الإثيوبي.وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الاجتماع الذي عقد بين عبد الفتاح البرهان وآبي أحمد في نيروبي "مغلق".ووصل آبي أحمد والوفد المرافق له إلى نيروبي في كينيا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الدورة الـ39 للجمعية الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).ويأتي لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم، بعدما اتهم الجيش السوداني الأخير الأسبوع الماضي نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".وقال البرهان، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.وعبر عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، في الخرطوم على "حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا".
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أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والبرهان يعقدان اجتماعا "مغلقا" في كينيا... صور

10:04 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، على هامش القمة الاستثنائية الـ39 لـ"إيغاد"، المنعقدة في كينيا.
وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والثنائية الحالية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان من رئاسة الوزراء الإثيوبي.
وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الاجتماع الذي عقد بين عبد الفتاح البرهان وآبي أحمد في نيروبي "مغلق".
ووصل آبي أحمد والوفد المرافق له إلى نيروبي في كينيا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الدورة الـ39 للجمعية الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).
ويأتي لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم، بعدما اتهم الجيش السوداني الأخير الأسبوع الماضي نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".
السياسي والحقوقي السوداني، الدكتور محمد الزين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
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أمس, 16:49 GMT
وقال البرهان، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".
في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.
وعبر عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، في الخرطوم على "حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا".
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