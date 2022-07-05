رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والبرهان يعقدان اجتماعا "مغلقا" في كينيا... صور
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، على هامش القمة الاستثنائية الـ39 لـ"إيغاد"، المنعقدة في كينيا.
وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والثنائية الحالية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان من رئاسة الوزراء الإثيوبي.
At the sidelines of the IGAD meeting, Prime Minister @AbiyAhmedAli met with the Gen. Abdel Fattah al-Burhan,— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) July 5, 2022
President of the Transitional Sovereignty Council of the Republic of Sudan to discuss current regional and bilateral issues. #PMOEthiopia pic.twitter.com/ac935jLuBQ
وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الاجتماع الذي عقد بين عبد الفتاح البرهان وآبي أحمد في نيروبي "مغلق".
اجتماعٌ مغلقٌ بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح #البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي #آبي_أحمد بنيروبي#صحيفة_السوداني pic.twitter.com/2OSTI0YpGq— صحيفة السوداني (@alsudani_news) July 5, 2022
ووصل آبي أحمد والوفد المرافق له إلى نيروبي في كينيا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الدورة الـ39 للجمعية الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).
ويأتي لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم، بعدما اتهم الجيش السوداني الأخير الأسبوع الماضي نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".
وقال البرهان، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".
في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.
وعبر عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، في الخرطوم على "حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا".