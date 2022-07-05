عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/زلزال-بقوة-52-ريختر-يضرب-سواحل-اليابان--1064705853.html
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب سواحل اليابان
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب سواحل اليابان
أعلنت الهيئة الجيولوجية الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.2 ريختر حدث بقرب سواحل اليابان. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T22:45+0000
2022-07-05T22:45+0000
بحر اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005559_0:790:2047:1941_1920x0_80_0_0_217e304f30a3d32edf55fd66d36d6d60.jpg
موسكو – سبوتنيك. ويقع مركز الزلزال على بعد 114 كيلومتر شرقي مدينة سينداي التي يبلغ عدد سكانها 1.08 مليون نسمة.وبلغ عمق الزلزال 58 كيلومتر. ولم ترد أي معلومات عن الضحايا أو الأضرار المادية بعد.
بحر اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005559_0:598:2047:2133_1920x0_80_0_0_78a889108cee8e98619a4e578653d6ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بحر اليابان

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب سواحل اليابان

22:45 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الهيئة الجيولوجية الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.2 ريختر حدث بقرب سواحل اليابان.
موسكو – سبوتنيك. ويقع مركز الزلزال على بعد 114 كيلومتر شرقي مدينة سينداي التي يبلغ عدد سكانها 1.08 مليون نسمة.
وبلغ عمق الزلزال 58 كيلومتر. ولم ترد أي معلومات عن الضحايا أو الأضرار المادية بعد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала