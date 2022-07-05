https://arabic.sputniknews.com/20220705/زلزال-بقوة-52-ريختر-يضرب-سواحل-اليابان--1064705853.html
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب سواحل اليابان
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب سواحل اليابان
أعلنت الهيئة الجيولوجية الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.2 ريختر حدث بقرب سواحل اليابان. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T22:45+0000
2022-07-05T22:45+0000
2022-07-05T22:45+0000
بحر اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005559_0:790:2047:1941_1920x0_80_0_0_217e304f30a3d32edf55fd66d36d6d60.jpg
موسكو – سبوتنيك. ويقع مركز الزلزال على بعد 114 كيلومتر شرقي مدينة سينداي التي يبلغ عدد سكانها 1.08 مليون نسمة.وبلغ عمق الزلزال 58 كيلومتر. ولم ترد أي معلومات عن الضحايا أو الأضرار المادية بعد.
بحر اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005559_0:598:2047:2133_1920x0_80_0_0_78a889108cee8e98619a4e578653d6ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بحر اليابان
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب سواحل اليابان
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة الجيولوجية الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.2 ريختر حدث بقرب سواحل اليابان.
موسكو – سبوتنيك
. ويقع مركز الزلزال على بعد 114 كيلومتر شرقي مدينة سينداي التي يبلغ عدد سكانها 1.08 مليون نسمة.
وبلغ عمق الزلزال 58 كيلومتر. ولم ترد أي معلومات عن الضحايا أو الأضرار المادية بعد.