https://arabic.sputniknews.com/20220705/سقوط-5-قذائف-على-الأراضي-الأوزبكستانية-المحاذية-لأفغانستان-1064688812.html
سقوط 5 قذائف على الأراضي الأوزبكستانية المحاذية لأفغانستان
سقوط 5 قذائف على الأراضي الأوزبكستانية المحاذية لأفغانستان
اعلنت وزارة الخارجية الأوزباكستانية سقوط خمس قذائق على الحدود مع أفغانستان. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:22+0000
2022-07-05T15:22+0000
2022-07-05T15:39+0000
العالم
أوزباكستان
قذيفة
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وقالت الخارجية في بيان "في 5 يوليو (تموز) 2022، في حوالي الساعة 4:20 مساء (2:20 مساءً بتوقيت موسكو)، سقطت خمس قذائف، يفترض أنها وصلت من أراضي أفغانستان، على المنطقة الحدودية لأوزبكستان".وبحسب الوزارة، لم تحدث انفجارات خلال سقوط القذائف، ما لم يؤد إلى سقوط ضحايا بشرية أو دمار. "لحقت أضرار طفيفة بأربعة منازل خاصة في "ماجنونتول" بمدينة تيرميزا، وعثر على القذيفة الخامسة في ملعب كرة القدم. وتم إبطال القذائف المكتشفة بواسطة وحدة المتفجرات".وأضافت الوزارة: "حاليا، تقوم السلطات المختصة في أوزبكستان مع الجانب الأفغاني، بتنفيذ التدابير اللازمة لتحديد أسباب هذا الحادث".
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العالم, أوزباكستان, قذيفة
سقوط 5 قذائف على الأراضي الأوزبكستانية المحاذية لأفغانستان
15:22 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
اعلنت وزارة الخارجية الأوزباكستانية سقوط خمس قذائق على الحدود مع أفغانستان.
وقالت الخارجية في بيان "في 5 يوليو (تموز) 2022، في حوالي الساعة 4:20 مساء (2:20 مساءً بتوقيت موسكو)، سقطت خمس قذائف، يفترض أنها وصلت من أراضي أفغانستان، على المنطقة الحدودية لأوزبكستان".
وبحسب الوزارة، لم تحدث انفجارات خلال سقوط القذائف، ما لم يؤد إلى سقوط ضحايا بشرية أو دمار. "لحقت أضرار طفيفة بأربعة منازل خاصة في "ماجنونتول" بمدينة تيرميزا، وعثر على القذيفة الخامسة في ملعب كرة القدم. وتم إبطال القذائف المكتشفة بواسطة وحدة المتفجرات".
وأضافت الوزارة: "حاليا، تقوم السلطات المختصة في أوزبكستان مع الجانب الأفغاني، بتنفيذ التدابير اللازمة لتحديد أسباب هذا الحادث".