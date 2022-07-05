https://arabic.sputniknews.com/20220705/صادرات-الغاز-النرويجي-قد-تنخفض-بسبب-إضراب-العمال-1064675571.html

صادرات الغاز النرويجي قد تنخفض بسبب إضراب العمال

صادرات الغاز النرويجي قد تنخفض بسبب إضراب العمال

حذرت شركة النفط والغاز النرويجية من أن إضرابًا موسعًا لعمال النفط والغاز النرويجيين قد يؤدي إلى انخفاض في صادرات الغاز بأكثر من 50 في المائة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T12:53+0000

2022-07-05T12:53+0000

2022-07-05T12:53+0000

اقتصاد

النرويج

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وقالت الشركة في بيان: "ما يقرب من 60 في المائة من صادرات الغاز من الجرف القاري النرويجي (NCS) ستتأثر إذا تم تكثيف الإضراب اعتبارًا من يوم السبت 9 يوليو/تموز. وهذا يعني خسارة في الدخل بمقدار 1.8 مليار كرونة نرويجية يوميًا. إنتاج النفط اليومي 341 ألف برميل وتضيع صادرات غاز تبلغ 1117 ألف برميل في اليوم، وهو ما يعادل نحو 56 في المائة من إجمالي صادرات الغاز من الجرف القاري النرويجي".كما ذكر هيلدغون بليندهايم، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز النرويجية، في مقابلة مع VG ، توفر النرويج ربع استهلاك الطاقة في أوروبا.وفقًا لـ VG ، أدى ذلك إلى إغلاق حقول النفط غوردون وأوسبيرغ سير وأوسبيرغ أوست.ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن بيان للزعيم النقابي ليديرن أن عمال النفط والغاز في النرويج أضربوا الليلة الماضية مطالبين برفع الأجور.وسرعان ما أعلنت مجموعة النفط والغاز النرويجية Equinor أنه بسبب الإضرابات علقت الإنتاج في ثلاثة حقول بإجمالي إنتاج يبلغ نحو 89 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، منها 27.5 ألف غاز طبيعي. وتخطط الشركة يوم الأربعاء لإغلاق ثلاثة حقول أخرى، حيث يتم إنتاج 264 ألف معادل نفطي من الغاز الطبيعي يوميًا.

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اقتصاد, النرويج