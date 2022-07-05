https://arabic.sputniknews.com/20220705/صادرات-الغاز-النرويجي-قد-تنخفض-بسبب-إضراب-العمال-1064675571.html
صادرات الغاز النرويجي قد تنخفض بسبب إضراب العمال
صادرات الغاز النرويجي قد تنخفض بسبب إضراب العمال
حذرت شركة النفط والغاز النرويجية من أن إضرابًا موسعًا لعمال النفط والغاز النرويجيين قد يؤدي إلى انخفاض في صادرات الغاز بأكثر من 50 في المائة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:53+0000
2022-07-05T12:53+0000
2022-07-05T12:53+0000
اقتصاد
النرويج
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وقالت الشركة في بيان: "ما يقرب من 60 في المائة من صادرات الغاز من الجرف القاري النرويجي (NCS) ستتأثر إذا تم تكثيف الإضراب اعتبارًا من يوم السبت 9 يوليو/تموز. وهذا يعني خسارة في الدخل بمقدار 1.8 مليار كرونة نرويجية يوميًا. إنتاج النفط اليومي 341 ألف برميل وتضيع صادرات غاز تبلغ 1117 ألف برميل في اليوم، وهو ما يعادل نحو 56 في المائة من إجمالي صادرات الغاز من الجرف القاري النرويجي".كما ذكر هيلدغون بليندهايم، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز النرويجية، في مقابلة مع VG ، توفر النرويج ربع استهلاك الطاقة في أوروبا.وفقًا لـ VG ، أدى ذلك إلى إغلاق حقول النفط غوردون وأوسبيرغ سير وأوسبيرغ أوست.ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن بيان للزعيم النقابي ليديرن أن عمال النفط والغاز في النرويج أضربوا الليلة الماضية مطالبين برفع الأجور.وسرعان ما أعلنت مجموعة النفط والغاز النرويجية Equinor أنه بسبب الإضرابات علقت الإنتاج في ثلاثة حقول بإجمالي إنتاج يبلغ نحو 89 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، منها 27.5 ألف غاز طبيعي. وتخطط الشركة يوم الأربعاء لإغلاق ثلاثة حقول أخرى، حيث يتم إنتاج 264 ألف معادل نفطي من الغاز الطبيعي يوميًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, النرويج
صادرات الغاز النرويجي قد تنخفض بسبب إضراب العمال
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حذرت شركة النفط والغاز النرويجية من أن إضرابًا موسعًا لعمال النفط والغاز النرويجيين قد يؤدي إلى انخفاض في صادرات الغاز بأكثر من 50 في المائة.
وقالت الشركة في بيان: "ما يقرب من 60 في المائة من صادرات الغاز من الجرف القاري النرويجي (NCS) ستتأثر
إذا تم تكثيف الإضراب اعتبارًا من يوم السبت 9 يوليو/تموز. وهذا يعني خسارة في الدخل بمقدار 1.8 مليار كرونة نرويجية يوميًا. إنتاج النفط اليومي 341 ألف برميل وتضيع صادرات غاز تبلغ 1117 ألف برميل في اليوم، وهو ما يعادل نحو 56 في المائة من إجمالي صادرات الغاز من الجرف القاري النرويجي".
كما ذكر هيلدغون بليندهايم، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز النرويجية، في مقابلة مع VG ، توفر النرويج ربع استهلاك الطاقة في أوروبا.
وقال: "أوروبا تعتمد كليًا علينا كأمة في وقت أدت فيه تخفيضات الإمدادات الروسية إلى سوق غاز طبيعي صعب للغاية. يؤدي إضراب بهذا الحجم إلى مشاكل ضخمة للبلدان التي تعتمد اعتمادًا كاملاً على تجديد احتياطياتها من الغاز الطبيعي قبل الخريف والشتاء".
وفقًا لـ VG ، أدى ذلك إلى إغلاق حقول النفط غوردون وأوسبيرغ سير وأوسبيرغ أوست.
ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن بيان للزعيم النقابي ليديرن أن عمال النفط والغاز في النرويج أضربوا الليلة الماضية مطالبين برفع الأجور.
وسرعان ما أعلنت مجموعة النفط والغاز النرويجية Equinor أنه بسبب الإضرابات علقت الإنتاج في ثلاثة حقول بإجمالي إنتاج يبلغ نحو 89 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، منها 27.5 ألف غاز طبيعي. وتخطط الشركة يوم الأربعاء لإغلاق ثلاثة حقول أخرى، حيث يتم إنتاج 264 ألف معادل نفطي من الغاز الطبيعي يوميًا.