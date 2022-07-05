مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية... صور
20:51 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 21:01 GMT 05.07.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
نفذ عدد من المتظاهرين مسيرة في شوارع بيروت، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وفقدان الخبز والطحين وارتفاع فاتورة الاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي والمياه.
وانطلقت المسيرة التي تحمل عنوان "لن ندفع الثمن"، بعد ظهر اليوم، من أمام وزارة الطاقة مرورا بشركة كهرباء لبنان وجمعية المصارف وصولا إلى وزارة الاقتصاد وشركة الاتصالات "تاتش".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
ووقع تدافع وإشكال بين المتظاهرين والقوى الأمنية والجيش اللبناني خلال دخولهم باحة مبنى وزارة الاقتصاد وباحة شركة الاتصالات.
وفي هذا السياق قال المحامي والناشط واصف الحركة لـ "سبوتنيك"، إن "هناك نوعا من إعادة الزخم للشارع عبر تظاهرة واضحة بموقفها في السياسية والمطالب الاجتماعية وربطهما ببعض لكي لا يدفع الناس الثمن".
12 أغسطس 2021, 12:52 GMT
وتابع: "الانطلاق من وزارة الطاقة تدل على موضوع الكهرباء والسرقات التي حدثت مرورا بشركة الكهرباء وجمعية المصارف التي سرقت ودائع الناس وصولا إلى وزارة الاقتصاد"، مضيفا: "من الناحية الشكلية هي مسيرة ولكن في المضمون هي إعادة إحياء الحركة في الشارع والاستمرار في المواجهة".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
1/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
2/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
3/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
4/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
5/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
7/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
1/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
2/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
3/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
4/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
5/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
7/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
وقال المواطن رمزي عزام: "لقد أذلوا الشعب بأكمله من الخبز للمواد الغذائية والمحروقات وهم قابعين في بيوتهم وقصورهم، ونحن ندعوا الشعب اللبناني بأسره ليشاركنا في التظاهرة لنقمع فسادهم ولنقول لا لظلمهم وفسادهم".
وشهد لبنان في الأسابيع الماضية أزمة خبز، بعد أن انقطع في عدد من المناطق، وعاد مشهد الطوابير الطويلة إلى الأفران التي توفر فيها الخبز.
13 يناير, 10:34 GMT
وتعاني بيروت منذ أكثر من عشرين يوما من انقطاع في المياه نتيجة تعطل خط الضخ الرئيسي الذي يغذي بيروت، والمعروف بخط 1200 الممتد من منطقة ضبية إلى العاصمة.
ورفعت الحكومة اللبنانية مطلع الشهر الحالي تعريفة الاتصالات لتصبح نحو 5 أضعاف ما كانت عليه.