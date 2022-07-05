https://arabic.sputniknews.com/20220705/مقاطعة-خيرسون-الأوكرانية-تدار-بالطريقة-الروسية-1064658365.html
مقاطعة خيرسون الأوكرانية تدار بالطريقة الروسية
مقاطعة خيرسون الأوكرانية تدار بالطريقة الروسية
أعلنت السلطة العسكرية المدنية المحلية بدء عمل السلطة التنفيذية الجديدة لمقاطعة خيرسون. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:56+0000
2022-07-05T06:56+0000
2022-07-05T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وتقع مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا. وتخلصت المقاطعة من التبعية لنظام الحكم الأوكراني أخيرا بمساعدة القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكمم الأوكرانية منذ عام 2014.وأعلنت السلطة العسكرية المدنية المحلية عبر حسابها في تلغرام أن مقاطعة خيرسون "ستدار بالطريقة الروسية"، إذ تتمثل السلطة التنفيذية فيها مثلها في ذلك مثل مقاطعات روسيا، في الحكومة المحلية. وباشرت الحكومة الجديدة لمقاطعة خيرسون العمل في 5 يوليو/تموز. ويرأسها سيرغي يليسييف الذي شغل في وقت سابق منصب النائب الأول لرئيس الحكومة المحلية لمقاطعة كالينينغراد الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مقاطعة خيرسون الأوكرانية تدار بالطريقة الروسية
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أعلنت السلطة العسكرية المدنية المحلية بدء عمل السلطة التنفيذية الجديدة لمقاطعة خيرسون.
وتقع مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا. وتخلصت المقاطعة من التبعية لنظام الحكم الأوكراني أخيرا بمساعدة القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكمم الأوكرانية منذ عام 2014.
وأعلنت
السلطة العسكرية المدنية المحلية عبر حسابها في تلغرام أن مقاطعة خيرسون "ستدار بالطريقة الروسية"، إذ تتمثل السلطة التنفيذية فيها مثلها في ذلك مثل مقاطعات روسيا، في الحكومة المحلية. وباشرت الحكومة الجديدة لمقاطعة خيرسون العمل في 5 يوليو/تموز. ويرأسها سيرغي يليسييف الذي شغل في وقت سابق منصب النائب الأول لرئيس الحكومة المحلية لمقاطعة كالينينغراد الروسية.