عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/مقاطعة-خيرسون-الأوكرانية-تدار-بالطريقة-الروسية-1064658365.html
مقاطعة خيرسون الأوكرانية تدار بالطريقة الروسية
مقاطعة خيرسون الأوكرانية تدار بالطريقة الروسية
أعلنت السلطة العسكرية المدنية المحلية بدء عمل السلطة التنفيذية الجديدة لمقاطعة خيرسون. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:56+0000
2022-07-05T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064657638_0:663:2047:1814_1920x0_80_0_0_2e18f082966a8a40b2b525cd1bb47ad6.jpg
وتقع مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا. وتخلصت المقاطعة من التبعية لنظام الحكم الأوكراني أخيرا بمساعدة القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكمم الأوكرانية منذ عام 2014.وأعلنت السلطة العسكرية المدنية المحلية عبر حسابها في تلغرام أن مقاطعة خيرسون "ستدار بالطريقة الروسية"، إذ تتمثل السلطة التنفيذية فيها مثلها في ذلك مثل مقاطعات روسيا، في الحكومة المحلية. وباشرت الحكومة الجديدة لمقاطعة خيرسون العمل في 5 يوليو/تموز. ويرأسها سيرغي يليسييف الذي شغل في وقت سابق منصب النائب الأول لرئيس الحكومة المحلية لمقاطعة كالينينغراد الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064657638_0:471:2047:2006_1920x0_80_0_0_6a74f9328afc8bc9b9d2e8bcc17820dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مقاطعة خيرسون الأوكرانية تدار بالطريقة الروسية

06:56 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Е.Светаمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Е.Света
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطة العسكرية المدنية المحلية بدء عمل السلطة التنفيذية الجديدة لمقاطعة خيرسون.
وتقع مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا. وتخلصت المقاطعة من التبعية لنظام الحكم الأوكراني أخيرا بمساعدة القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكمم الأوكرانية منذ عام 2014.
وأعلنت السلطة العسكرية المدنية المحلية عبر حسابها في تلغرام أن مقاطعة خيرسون "ستدار بالطريقة الروسية"، إذ تتمثل السلطة التنفيذية فيها مثلها في ذلك مثل مقاطعات روسيا، في الحكومة المحلية. وباشرت الحكومة الجديدة لمقاطعة خيرسون العمل في 5 يوليو/تموز. ويرأسها سيرغي يليسييف الذي شغل في وقت سابق منصب النائب الأول لرئيس الحكومة المحلية لمقاطعة كالينينغراد الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала