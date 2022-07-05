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https://arabic.sputniknews.com/20220705/ناسا-تفقد-الاتصال-مع-مركبة-الفضاء-كابستون-أثناء-رحلتها-لاستكشاف-القمر-1064699205.html
"ناسا" تفقد الاتصال مع مركبة الفضاء "كابستون" أثناء رحلتها لاستكشاف القمر
"ناسا" تفقد الاتصال مع مركبة الفضاء "كابستون" أثناء رحلتها لاستكشاف القمر
فقدت وكالة "ناسا" الاتصال بالمركبة الفضائية "كابستون" التي تم إطلاقها إلى القمر، بحسب ما جاء اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأمريكية... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T20:01+0000
2022-07-05T20:01+0000
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كما هو مذكور، واجهت السفينة مشاكل في الاتصال بشبكة الفضاء، ويعمل المتخصصون لمعرفة السبب واستعادة الاتصال بالجهاز.يقول البيان إن "العلماء لديهم بيانات عن مسار رحلة السفينة، والبعثة لديها وقود كافٍ لنقل مناورة تصحيح الرحلة الأولية".تم إطلاق "كابستون" في 28 يونيو/حزيران من نيوزيلندا، لاستكشاف مدار غير عادي. وسيضم محطة فضائية لمساعدة رواد الفضاء عندما يبدؤون في استكشاف القطب الجنوبي للقمر في وقت لاحق من هذا العقد.
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"ناسا" تفقد الاتصال مع مركبة الفضاء "كابستون" أثناء رحلتها لاستكشاف القمر

20:01 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / ROLAND BACONالكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية
الكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / ROLAND BACON
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فقدت وكالة "ناسا" الاتصال بالمركبة الفضائية "كابستون" التي تم إطلاقها إلى القمر، بحسب ما جاء اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأمريكية الوطنية.
كما هو مذكور، واجهت السفينة مشاكل في الاتصال بشبكة الفضاء، ويعمل المتخصصون لمعرفة السبب واستعادة الاتصال بالجهاز.
يقول البيان إن "العلماء لديهم بيانات عن مسار رحلة السفينة، والبعثة لديها وقود كافٍ لنقل مناورة تصحيح الرحلة الأولية".
تم إطلاق "كابستون" في 28 يونيو/حزيران من نيوزيلندا، لاستكشاف مدار غير عادي. وسيضم محطة فضائية لمساعدة رواد الفضاء عندما يبدؤون في استكشاف القطب الجنوبي للقمر في وقت لاحق من هذا العقد.
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