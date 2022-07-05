https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعقد-محادثات-نادرة-مع-نظيره-الصيني-في-إندونيسيا-الأسبوع-الحالي-1064676446.html
وزير الخارجية الأمريكي يعقد محادثات "نادرة" مع نظيره الصيني في إندونيسيا الأسبوع الحالي
وزير الخارجية الأمريكي يعقد محادثات "نادرة" مع نظيره الصيني في إندونيسيا الأسبوع الحالي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيلتقي مع نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش قمة مجموعة العشرين، المنعقدة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T13:10+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وسوف يسافر بلينكن إلى بالي بإندونيسيا وبانكين بتايلاند في الفترة من 6 إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، وتستضيف بالي قمة مجموعة العشرين يومي 7 و8 من الشهر ذاته.وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه "إلى جانب حضور المشاركات المتعلقة بمجموعة العشرين، سيعقد بلينكن اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي، ومن بين المشاركات الثنائية الأخرى، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي كذلك بعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، على هامش مجموعة العشرين".وسيناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيره الصيني، وانغ يي، خلال لقائهما، الأزمة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وكانت آخر مرة التقى فيها بلينكن بوانغ يي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/تقارير-الصين-وأمريكا-يعقدان-محادثات-بالفيديو-بعد-نية-الأخيرة-رفع-الرسوم-الجمركية-عن-بكين-1064673203.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخارجية الأمريكي يعقد محادثات "نادرة" مع نظيره الصيني في إندونيسيا الأسبوع الحالي
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيلتقي مع نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في بالي خلال الأسبوع الحالي.
واشنطن - سبوتنيك
. وسوف يسافر بلينكن إلى بالي بإندونيسيا وبانكين بتايلاند في الفترة من 6 إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، وتستضيف بالي قمة مجموعة العشرين يومي 7 و8 من الشهر ذاته.
وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه "إلى جانب حضور المشاركات المتعلقة بمجموعة العشرين، سيعقد بلينكن اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي، ومن بين المشاركات الثنائية الأخرى، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي كذلك بعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، على هامش مجموعة العشرين".
وسيناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيره الصيني، وانغ يي، خلال لقائهما، الأزمة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية.
وكانت آخر مرة التقى فيها بلينكن بوانغ يي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.