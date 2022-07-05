عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعقد-محادثات-نادرة-مع-نظيره-الصيني-في-إندونيسيا-الأسبوع-الحالي-1064676446.html
وزير الخارجية الأمريكي يعقد محادثات "نادرة" مع نظيره الصيني في إندونيسيا الأسبوع الحالي
وزير الخارجية الأمريكي يعقد محادثات "نادرة" مع نظيره الصيني في إندونيسيا الأسبوع الحالي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيلتقي مع نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش قمة مجموعة العشرين، المنعقدة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T13:10+0000
2022-07-05T13:10+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064676294_0:44:2959:1708_1920x0_80_0_0_f36a42505b635b1605e99e97863d7768.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وسوف يسافر بلينكن إلى بالي بإندونيسيا وبانكين بتايلاند في الفترة من 6 إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، وتستضيف بالي قمة مجموعة العشرين يومي 7 و8 من الشهر ذاته.وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه "إلى جانب حضور المشاركات المتعلقة بمجموعة العشرين، سيعقد بلينكن اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي، ومن بين المشاركات الثنائية الأخرى، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي كذلك بعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، على هامش مجموعة العشرين".وسيناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيره الصيني، وانغ يي، خلال لقائهما، الأزمة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وكانت آخر مرة التقى فيها بلينكن بوانغ يي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/تقارير-الصين-وأمريكا-يعقدان-محادثات-بالفيديو-بعد-نية-الأخيرة-رفع-الرسوم-الجمركية-عن-بكين-1064673203.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064676294_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bfc8219d6fbdac7e566a5a4ee12b4abd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعقد محادثات "نادرة" مع نظيره الصيني في إندونيسيا الأسبوع الحالي

13:10 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / ANDY WONGوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن
© AFP 2022 / ANDY WONG
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيلتقي مع نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في بالي خلال الأسبوع الحالي.
واشنطن - سبوتنيك. وسوف يسافر بلينكن إلى بالي بإندونيسيا وبانكين بتايلاند في الفترة من 6 إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، وتستضيف بالي قمة مجموعة العشرين يومي 7 و8 من الشهر ذاته.
وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه "إلى جانب حضور المشاركات المتعلقة بمجموعة العشرين، سيعقد بلينكن اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي، ومن بين المشاركات الثنائية الأخرى، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي كذلك بعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، على هامش مجموعة العشرين".
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
تقارير: الصين وأمريكا يعقدان محادثات بالفيديو بعد نية الأخيرة رفع الرسوم الجمركية عن بكين
11:57 GMT
وسيناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيره الصيني، وانغ يي، خلال لقائهما، الأزمة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وكانت آخر مرة التقى فيها بلينكن بوانغ يي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала