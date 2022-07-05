https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزير-دفاع-طالبان-يتوجه-إلى-قطر-بدعوة-رسمية-للقاء-كبار-المسؤولين-1064691625.html
وزير دفاع "طالبان" يتوجه إلى قطر بدعوة رسمية للقاء كبار المسؤولين
وزير دفاع "طالبان" يتوجه إلى قطر بدعوة رسمية للقاء كبار المسؤولين
يتوجه وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية بقيادة حركة "طالبان" إلى قطر للقاء مسؤولين بارزين، حسبما أعلنت الحركة، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من مباحثات... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحركة، محمد نعيم، في تغريدة عبر "تويتر": "ترأس وزير دفاع إمارة أفغانستان الإسلامية، مولوي محمد يعقوب مجاهد، وفدا رفيع المستوى إلى دولة قطر بدعوة رسمية من دولة قطر. وسيعقد خلال زيارته، التي تستغرق يومين، اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين".ولم يوضح نعيم مواضيع النقاش، لكن الزيارة تأتي عقب مناقشات في 29 و30 يونيو/حزيران، بين وفد أميركي يقوده الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست وكبار ممثلي "طالبان" في الدوحة.وخلال اللقاء سجلت الولايات المتحدة مخاوف بشأن زيادة تدخل "طالبان" في إيصال المساعدات الإنسانية.واتفق الجانبان على الأهمية الحاسمة للحفاظ على الوصول دون انقطاع إلى الرعاية الصحية الأساسية في جميع أنحاء البلاد مع معالجة المخاوف المتعلقة بالشفافية في تقديم الخدمات. كما ناقش الجانبان بالتفصيل الإجراءات الأمريكية للحفاظ على 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى خطوات لبناء الثقة الدولية في البنك المركزي، بنك دا أفغانستان، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية.وجددت "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) تعهدها بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي دولة، فيما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن استمرار وجود "القاعدة" و"داعش" [الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول]، ومنظمات إرهابية أخرى في أفغانستان. بحسب الوزارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/وفد-طالبان-يلتقي-المبعوث-الأمريكي-الخاص-لأفغانستان-في-قطر-1064415965.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم
وزير دفاع "طالبان" يتوجه إلى قطر بدعوة رسمية للقاء كبار المسؤولين
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يتوجه وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية بقيادة حركة "طالبان" إلى قطر للقاء مسؤولين بارزين، حسبما أعلنت الحركة، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من مباحثات للحركة مع الجانب الأمريكي في الدوحة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحركة، محمد نعيم، في تغريدة عبر "تويتر": "ترأس وزير دفاع إمارة أفغانستان الإسلامية، مولوي محمد يعقوب مجاهد، وفدا رفيع المستوى إلى دولة قطر بدعوة رسمية من دولة قطر. وسيعقد خلال زيارته، التي تستغرق يومين، اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين".
ولم يوضح نعيم مواضيع النقاش، لكن الزيارة تأتي عقب مناقشات في 29 و30 يونيو/حزيران، بين وفد أميركي يقوده الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست وكبار ممثلي "طالبان" في الدوحة.
وخلال اللقاء سجلت الولايات المتحدة مخاوف بشأن زيادة تدخل "طالبان" في إيصال المساعدات الإنسانية.
واتفق الجانبان على الأهمية الحاسمة للحفاظ على الوصول دون انقطاع إلى الرعاية الصحية الأساسية في جميع أنحاء البلاد مع معالجة المخاوف المتعلقة بالشفافية في تقديم الخدمات. كما ناقش الجانبان بالتفصيل الإجراءات الأمريكية للحفاظ على 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى خطوات لبناء الثقة الدولية في البنك المركزي، بنك دا أفغانستان، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية.
وجددت "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) تعهدها بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي دولة، فيما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن استمرار وجود "القاعدة" و"داعش" [الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول]، ومنظمات إرهابية أخرى في أفغانستان. بحسب الوزارة.