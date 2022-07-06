https://arabic.sputniknews.com/20220706/ألمانيا-فشل-خطة-إيجاد-بديل-للغاز-الروسي-1064707498.html
ألمانيا.. فشل خطة إيجاد بديل للغاز الروسي
ألمانيا.. فشل خطة إيجاد بديل للغاز الروسي
أعلن عضو في البرلمان الألماني عن فشل خطة وزير اقتصاد بلاده لإيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T04:41+0000
2022-07-06T04:41+0000
2022-07-06T04:41+0000
العالم
اقتصاد
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وأفادت صحيفة "بيلد" أن روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد، خطط لإحضار 13 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى ألمانيا بطريق البحر في النصف الأول من عام 2023 لتكون بديلا لجزء من كميات الغاز المستورد من روسيا.وقال النائب تورستين فراي للصحيفة إن خطة الوزير هابيك فشلت، إذ لا يمكنها أن توفر كميات الغاز المطلوبة لألمانيا في الشتاء المقبل والمستقبل المنظور.وأوضح الخبير مارتين كريغير من اتحاد أصحاب السفن أن السبب هو أن الأسطول التجاري الألماني لا يضم سفنا قادرة على نقل الغاز المسال إلى مسافة طويلة.ووضع وزير الاقتصاد اللألماني خطته في محاولة للاستجابة لضغوط سلطات الاتحاد الأوروبي لجهة الامتناع عن استيراد منتجات روسيا في إطار الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب على روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
ألمانيا.. فشل خطة إيجاد بديل للغاز الروسي
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أعلن عضو في البرلمان الألماني عن فشل خطة وزير اقتصاد بلاده لإيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي.
وأفادت
صحيفة "بيلد" أن روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد، خطط لإحضار 13 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى ألمانيا بطريق البحر في النصف الأول من عام 2023 لتكون بديلا لجزء من كميات الغاز المستورد من روسيا.
وقال النائب تورستين فراي للصحيفة إن خطة الوزير هابيك فشلت، إذ لا يمكنها أن توفر كميات الغاز المطلوبة لألمانيا في الشتاء المقبل والمستقبل المنظور.
وأوضح الخبير مارتين كريغير من اتحاد أصحاب السفن أن السبب هو أن الأسطول التجاري الألماني لا يضم سفنا قادرة على نقل الغاز المسال إلى مسافة طويلة.
ووضع وزير الاقتصاد اللألماني خطته في محاولة للاستجابة لضغوط سلطات الاتحاد الأوروبي لجهة الامتناع عن استيراد منتجات روسيا في إطار الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب على روسيا.