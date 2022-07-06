عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/ألمانيا-فشل-خطة-إيجاد-بديل-للغاز-الروسي-1064707498.html
ألمانيا.. فشل خطة إيجاد بديل للغاز الروسي
ألمانيا.. فشل خطة إيجاد بديل للغاز الروسي
أعلن عضو في البرلمان الألماني عن فشل خطة وزير اقتصاد بلاده لإيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T04:41+0000
2022-07-06T04:41+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049432705_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8abb910ea7d3ce045a8bb1c80d75fb40.jpg
وأفادت صحيفة "بيلد" أن روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد، خطط لإحضار 13 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى ألمانيا بطريق البحر في النصف الأول من عام 2023 لتكون بديلا لجزء من كميات الغاز المستورد من روسيا.وقال النائب تورستين فراي للصحيفة إن خطة الوزير هابيك فشلت، إذ لا يمكنها أن توفر كميات الغاز المطلوبة لألمانيا في الشتاء المقبل والمستقبل المنظور.وأوضح الخبير مارتين كريغير من اتحاد أصحاب السفن أن السبب هو أن الأسطول التجاري الألماني لا يضم سفنا قادرة على نقل الغاز المسال إلى مسافة طويلة.ووضع وزير الاقتصاد اللألماني خطته في محاولة للاستجابة لضغوط سلطات الاتحاد الأوروبي لجهة الامتناع عن استيراد منتجات روسيا في إطار الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب على روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049432705_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_033b013d16971ac990fb601b6b6aafe8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد

ألمانيا.. فشل خطة إيجاد بديل للغاز الروسي

04:41 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARموقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
أعلن عضو في البرلمان الألماني عن فشل خطة وزير اقتصاد بلاده لإيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي.
وأفادت صحيفة "بيلد" أن روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد، خطط لإحضار 13 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى ألمانيا بطريق البحر في النصف الأول من عام 2023 لتكون بديلا لجزء من كميات الغاز المستورد من روسيا.
وقال النائب تورستين فراي للصحيفة إن خطة الوزير هابيك فشلت، إذ لا يمكنها أن توفر كميات الغاز المطلوبة لألمانيا في الشتاء المقبل والمستقبل المنظور.
وأوضح الخبير مارتين كريغير من اتحاد أصحاب السفن أن السبب هو أن الأسطول التجاري الألماني لا يضم سفنا قادرة على نقل الغاز المسال إلى مسافة طويلة.
ووضع وزير الاقتصاد اللألماني خطته في محاولة للاستجابة لضغوط سلطات الاتحاد الأوروبي لجهة الامتناع عن استيراد منتجات روسيا في إطار الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب على روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала