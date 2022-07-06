https://arabic.sputniknews.com/20220706/أمير-قطر-يجري-محادثات-مع-وزير-الدفاع-الأفغاني-1064778648.html
أمير قطر يجري محادثات مع وزير الدفاع الأفغاني
أمير قطر يجري محادثات مع وزير الدفاع الأفغاني
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء في الدوحة، الوضع في أفغانستان مع وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة لهذا البلد، محمد يعقوب مجاهد. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:18+0000
2022-07-06T15:18+0000
2022-07-06T15:18+0000
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وبحسب ما ورد في بيان مكتب الأمير: " ناقش الطرفان خلال الاجتماع الوضع في أفغانستان والأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفي الوقت نفسه، أكد أمير قطر، بحسب مكتبه، "أهمية تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان"، مشيرا إلى ضرورة احترام حقوق جميع شرائح المجتمع الأفغاني.يذكر أن قطر تمكنت من التوسط بين حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) والإدارة الأمريكية، بعد أن حققت مفاوضات بينهما انتهت باتفاق سلام بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان. وتم الانتهاء من انسحاب القوات الأجنبية في أغسطس من العام الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
أمير قطر يجري محادثات مع وزير الدفاع الأفغاني
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء في الدوحة، الوضع في أفغانستان مع وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة لهذا البلد، محمد يعقوب مجاهد.
وبحسب ما ورد في بيان مكتب الأمير: " ناقش الطرفان خلال الاجتماع الوضع في أفغانستان والأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفي الوقت نفسه، أكد أمير قطر، بحسب مكتبه، "أهمية تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان"، مشيرا إلى ضرورة احترام حقوق جميع شرائح المجتمع الأفغاني.
يذكر أن قطر تمكنت من التوسط بين حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) والإدارة الأمريكية، بعد أن حققت مفاوضات بينهما انتهت باتفاق سلام بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان. وتم الانتهاء من انسحاب القوات الأجنبية في أغسطس من العام الماضي.