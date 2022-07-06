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أمير قطر يجري محادثات مع وزير الدفاع الأفغاني
أمير قطر يجري محادثات مع وزير الدفاع الأفغاني
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء في الدوحة، الوضع في أفغانستان مع وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة لهذا البلد، محمد يعقوب مجاهد. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:18+0000
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وبحسب ما ورد في بيان مكتب الأمير: " ناقش الطرفان خلال الاجتماع الوضع في أفغانستان والأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفي الوقت نفسه، أكد أمير قطر، بحسب مكتبه، "أهمية تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان"، مشيرا إلى ضرورة احترام حقوق جميع شرائح المجتمع الأفغاني.يذكر أن قطر تمكنت من التوسط بين حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) والإدارة الأمريكية، بعد أن حققت مفاوضات بينهما انتهت باتفاق سلام بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان. وتم الانتهاء من انسحاب القوات الأجنبية في أغسطس من العام الماضي.
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العالم العربي, العالم

أمير قطر يجري محادثات مع وزير الدفاع الأفغاني

15:18 GMT 06.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء في الدوحة، الوضع في أفغانستان مع وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة لهذا البلد، محمد يعقوب مجاهد.
وبحسب ما ورد في بيان مكتب الأمير: " ناقش الطرفان خلال الاجتماع الوضع في أفغانستان والأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفي الوقت نفسه، أكد أمير قطر، بحسب مكتبه، "أهمية تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان"، مشيرا إلى ضرورة احترام حقوق جميع شرائح المجتمع الأفغاني.
يذكر أن قطر تمكنت من التوسط بين حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) والإدارة الأمريكية، بعد أن حققت مفاوضات بينهما انتهت باتفاق سلام بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان. وتم الانتهاء من انسحاب القوات الأجنبية في أغسطس من العام الماضي.
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