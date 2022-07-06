https://arabic.sputniknews.com/20220706/إسرائيل-تعتزم-بناء-مستوطنتين-جديدتين-في-الجولان-السوري-المحتل-1064781946.html
إسرائيل تعتزم بناء مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل
إسرائيل تعتزم بناء مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل
أوصت الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بتدشين مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السورية المحتلة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T16:39+0000
2022-07-06T16:39+0000
2022-07-06T16:39+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الجولان
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272529_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d4271e058973d0566daff94c7b4495fd.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء أمس الثلاثاء، أن مجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي قد قرر إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان المحتلة، تحت اسم "مطر" و"أورخا".وأكد الموقع أن خطة البناء في الجولان المحتل يتماشى مع الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تشجيع النمو الديموغرافي في منطقة الجولان، حيث من المقرر أن تستوعب المستوطنتين الجديديتين نحو ألفي أسرة جديدة.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "كيبا"، عن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أن بلادها تعاني أزمة سكن حادة، وأن السلطات الإسرائيلية مستمرة في تدشين مستوطنات جديدة في مرتفعات الجولان.وبدوره، أكد شلومي هيزلر، رئيس هيئة التخطيط الوطني الإسرائيلية، أن قرار المجلس الجديد القاضي بتدشين مستوطنتين جديدتين في الجولان يهدف إلى تعزيز وتقوية الاستيطان في هضبة الجولان.ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت إحدى جلساتها الأسبوعية، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف المصادقة على خطة غير مسبوقة تشمل مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.وأدانت وزارة الخارجية السورية، التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، واصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لـ "جرائم حرب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية.وأشار البيان إلى "قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكل استفزازي وسافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".واحتلت إسرائيل الجولان السوري في حرب عام 1967، ويعتبرها المجتمع الدولي بالإجماع مناطق محتلة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت اعترافها خلال ولاية دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على المرتفعات السورية.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/بينيت-للإسرائيليين-الجولان-في-انتظاركم-صور-1054571824.html
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272529_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_062b7f031a445171ad2db2adc61782dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, الجولان, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل تعتزم بناء مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل
تابعنا عبر
أوصت الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بتدشين مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء أمس الثلاثاء، أن مجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي قد قرر إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان المحتلة، تحت اسم "مطر" و"أورخا".
وأكد الموقع أن خطة البناء في الجولان المحتل يتماشى مع الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تشجيع النمو الديموغرافي في منطقة الجولان، حيث من المقرر أن تستوعب المستوطنتين الجديديتين نحو ألفي أسرة جديدة.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "كيبا"، عن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أن بلادها تعاني أزمة سكن حادة، وأن السلطات الإسرائيلية مستمرة في تدشين مستوطنات جديدة في مرتفعات الجولان.
26 ديسمبر 2021, 11:00 GMT
وبدوره، أكد شلومي هيزلر، رئيس هيئة التخطيط الوطني الإسرائيلية، أن قرار المجلس الجديد القاضي بتدشين مستوطنتين جديدتين في الجولان يهدف إلى تعزيز وتقوية الاستيطان في هضبة الجولان.
ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت إحدى جلساتها الأسبوعية، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف المصادقة على خطة غير مسبوقة تشمل مضاعفة الاستيطان
وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، واصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لـ "جرائم حرب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية.
وأشار البيان إلى "قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكل استفزازي وسافر
بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".
واحتلت إسرائيل الجولان السوري في حرب عام 1967، ويعتبرها المجتمع الدولي بالإجماع مناطق محتلة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت اعترافها خلال ولاية دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على المرتفعات السورية.