https://arabic.sputniknews.com/20220706/إعلام-الحرب-العالمية-الثالثة-لن-تبدأ-في-أوكرانيا-لكن-ستنتهي-الحرب-العالمية-الثانية-فيها-1064730967.html

إعلام: الحرب العالمية الثالثة لن تبدأ في أوكرانيا لكن ستنتهي الحرب العالمية الثانية فيها

إعلام: الحرب العالمية الثالثة لن تبدأ في أوكرانيا لكن ستنتهي الحرب العالمية الثانية فيها

كتبت صحيفة "بوليتيكا" الصربية أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا دفاعية بطبيعتها. وهذه ليست بداية الحرب العالمية الثالثة، بل نهاية الحرب الثانية. روسيا في... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T12:56+0000

2022-07-06T12:56+0000

2022-07-06T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتب ميليفوي لازيتش: "عندما قرأت في مقال لأحد كتابنا أو سمعت على التلفزيون أن روسيا "هاجمت" أوكرانيا دون سبب، أرى أموالاً أمريكية كبيرة وراء كل بيان من هذا القبيل، فضلاً عن نفاق طائش. وكأن نشر صواريخ باليستية برؤوس نووية حول محيط روسيا ليس هو السبب. على عكس جميع الحروب الأمريكية، التي كانت بطبيعتها مفترسة وحقودة بشكل واضح، فإن العملية الحالية في أوكرانيا دفاعية بطبيعتها. وهذه ليست بداية الحرب العالمية الثالثة، رغم أنها قد تبدأ، لكنها نهاية الحرب العالمية الثانية. حارب الاتحاد السوفيتي فيها النازيين والفاشيين، وروسيا الآن تقاتل مرة أخرى نفس الأرواح الشريرة".يطالب الاتحاد الأوروبي صربيا باحترام "القيم الأوروبية" إذا أرادت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن، من ناحية أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة، يساعد بسخاء النظام النازي في كييف بالمال والأسلحة. هذا يعني أن النازية هي واحدة من أعلى القيم الأوروبية.ربما يجدر أيضًا التذكير بالتوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي في الشرق، وتستعد فنلندا والسويد الآن للانضمام إلى عضويته. يجب على رئيسة وزراء فنلندا الشابة، سانا مارين، الانتباه إلى حقيقة أنه لا يجب "مضايقة الدب"، خاصة إذا كان هذا "الدب" قوة لديها مجموعة كبيرة من الرؤوس الحربية النووية. في عام 1945، لم تسأل الولايات المتحدة أي شخص عما إذا كان ينبغي عليهم إلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان أم لا. في عام 1999، لم يسألوا الحلف أيضًا عما إذا كان من الممكن إخضاع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لقصف مكثف. لذلك، لا تسأل روسيا من يجب أن تهاجم أو تسقط قنابلها الذرية، خاصة إذا كانت في خطر. يجب على السويد أن تفكر في ذلك أيضًا.

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روسيا, أخبار أوكرانيا