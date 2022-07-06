https://arabic.sputniknews.com/20220706/إعلام-الناتو-وشركاؤه-لن-يسلموا-أبدا-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-وتكنولوجيا-القبة-الحديدية-إلى-كييف-1064722129.html
إعلام: الناتو وشركاؤه لن يسلموا أبدا أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وتكنولوجيا القبة الحديدية إلى كييف
إعلام: الناتو وشركاؤه لن يسلموا أبدا أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وتكنولوجيا القبة الحديدية إلى كييف
كتبت صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية أن حلف شمال الأطلسي وشركاء التحالف لن يسلموا أبدًا أنواعًا معينة من الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:28+0000
2022-07-06T10:28+0000
2022-07-06T10:28+0000
رصد عسكري
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وقالت: "الغرب مصمم على مساعدة أوكرانيا... ولكن ليس بالقدر الذي يظهر في نظر موسكو كمشارك في الصراع ويؤدي إلى حرب أكبر أو عالمية. هناك أسلحة لن يتنازل عنها الناتو وشركاؤه أبدًا لكييف".على وجه الخصوص، الحديث عن أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية. وبحسب المنشور، فإن أنظمة الدفاع الجوي هذه "لن تصل إلى أوكرانيا... حتى لا تستفز روسيا أكثر من اللازم".يضيف المنشور أن كييف طلبت أيضًا من إسرائيل دون جدوى تسليمها أنظمة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى أوكرانيا.وأضافت الصحيفة: "موقف إسرائيل في الوقت الحالي هو زيادة المساعدات الإنسانية، ولكن ليس التدخل في الصراع من خلال توفير أنظمة الدفاع الجوي أو أحدث الأسلحة أو أي أنظمة هجومية".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للصحيفة، لا ينبغي على أوكرانيا التأمل في تسليمها وسائل معينة لجمع المعلومات الاستخبارية، مثل الطائرات المسيرة Predator أو Global Hawk. في هذا الصدد سيتعين على كييف الاستمرار في الوثوق بالمخابرات الغربية.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: الناتو وشركاؤه لن يسلموا أبدا أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وتكنولوجيا القبة الحديدية إلى كييف
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كتبت صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية أن حلف شمال الأطلسي وشركاء التحالف لن يسلموا أبدًا أنواعًا معينة من الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت حتى لا تستفز موسكو.
وقالت: "الغرب مصمم على مساعدة أوكرانيا... ولكن ليس بالقدر الذي يظهر في نظر موسكو كمشارك في الصراع ويؤدي إلى حرب أكبر أو عالمية. هناك أسلحة لن يتنازل عنها الناتو وشركاؤه أبدًا لكييف
".
على وجه الخصوص، الحديث عن أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية. وبحسب المنشور، فإن أنظمة الدفاع الجوي هذه "لن تصل إلى أوكرانيا... حتى لا تستفز روسيا أكثر من اللازم".
كما لاحظت، أولاً، يتطلب نشر مثل هذه المجمعات موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً وفي الظروف الحالية، ويجب لهذا نشر أفراد أمريكيين على أراضي أوكرانيا، "وهذا أمر مستحيل". وثانياً، ستنظر موسكو إلى النشر المحتمل لأنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا على أنه مشاركة مباشرة للولايات المتحدة في الحرب".
يضيف المنشور أن كييف طلبت أيضًا من إسرائيل دون جدوى تسليمها أنظمة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة: "موقف إسرائيل في الوقت الحالي هو زيادة المساعدات الإنسانية، ولكن ليس التدخل في الصراع من خلال توفير أنظمة الدفاع الجوي أو أحدث الأسلحة أو أي أنظمة هجومية".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للصحيفة، لا ينبغي على أوكرانيا التأمل في تسليمها وسائل معينة لجمع المعلومات الاستخبارية، مثل الطائرات المسيرة Predator أو Global Hawk. في هذا الصدد سيتعين على كييف الاستمرار في الوثوق بالمخابرات الغربية.
وفقًا للصحيفة، يتعين على الغرب أن يوازن باستمرار بين الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا وعدم إزعاج روسيا كثيرًا، مما يؤدي غالبًا إلى أن توريد الأسلحة يتأخر بشكل كبير أو لا يصل على الإطلاق.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.