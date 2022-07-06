https://arabic.sputniknews.com/20220706/إعلام-الناتو-وشركاؤه-لن-يسلموا-أبدا-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-وتكنولوجيا-القبة-الحديدية-إلى-كييف-1064722129.html

إعلام: الناتو وشركاؤه لن يسلموا أبدا أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وتكنولوجيا القبة الحديدية إلى كييف

إعلام: الناتو وشركاؤه لن يسلموا أبدا أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وتكنولوجيا القبة الحديدية إلى كييف

كتبت صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية أن حلف شمال الأطلسي وشركاء التحالف لن يسلموا أبدًا أنواعًا معينة من الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T10:28+0000

2022-07-06T10:28+0000

2022-07-06T10:28+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103406/26/1034062684_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_901fdb1eb73b13572820d6424ec0c07f.jpg

وقالت: "الغرب مصمم على مساعدة أوكرانيا... ولكن ليس بالقدر الذي يظهر في نظر موسكو كمشارك في الصراع ويؤدي إلى حرب أكبر أو عالمية. هناك أسلحة لن يتنازل عنها الناتو وشركاؤه أبدًا لكييف".على وجه الخصوص، الحديث عن أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية. وبحسب المنشور، فإن أنظمة الدفاع الجوي هذه "لن تصل إلى أوكرانيا... حتى لا تستفز روسيا أكثر من اللازم".يضيف المنشور أن كييف طلبت أيضًا من إسرائيل دون جدوى تسليمها أنظمة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى أوكرانيا.وأضافت الصحيفة: "موقف إسرائيل في الوقت الحالي هو زيادة المساعدات الإنسانية، ولكن ليس التدخل في الصراع من خلال توفير أنظمة الدفاع الجوي أو أحدث الأسلحة أو أي أنظمة هجومية".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للصحيفة، لا ينبغي على أوكرانيا التأمل في تسليمها وسائل معينة لجمع المعلومات الاستخبارية، مثل الطائرات المسيرة Predator أو Global Hawk. في هذا الصدد سيتعين على كييف الاستمرار في الوثوق بالمخابرات الغربية.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري