https://arabic.sputniknews.com/20220706/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-طائرة-مسيرة-أخرى-تابعة-لـ-حزب-الله-فوق-البحر-المتوسط--1064782088.html

الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أخرى تابعة لـ "حزب الله" فوق البحر المتوسط

الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أخرى تابعة لـ "حزب الله" فوق البحر المتوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه أسقط طائرة أخرى دون طيار تابعة لـ "حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لحقل "كاريش" للغاز الأسبوع الماضي. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T16:36+0000

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وأعلن الجيش أنه قبل ثلاثة أيام من اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، أسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية "كان"، وصحيفة "يديعوت أحرونوت".وصرح الجيش الإسرائيلي أنه أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت الماضي، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ووقتها، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".وأشار أدرعي في تغريدة على تويتر إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".

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