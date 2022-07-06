الخارجية الروسية ترد على طلب أمريكي بلقاء لافروف
الخارجية الروسية ترد على طلب أمريكي بلقاء لافروف
نناقش في هذه الحلقة: الخارجية الأمريكية تطلب من روسيا عقد مشاورات مع لافروف؛ احتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية؛ لقاء تاريخي بين هنية والرئيس عباس برعاية الجزائر؛ احتجاجات في إيطاليا بسبب التضخم وأزمة الطاقة، ألمانيا تطلب من مواطنيها الاستعداد لمواجهة الأزمة.
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية، من روسيا خلق مناسبة لتنظيم لقاء بين الوزيرين أنتوني بلينكن، و سيرغي لافروف.
وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا على هذا الطلب بقولها لـ"سبوتنيك":
إن "الولايات المتحدة تتمنى أن توفر روسيا "ذريعة" للقاء الوزيرين، حاليا الوقت غير مناسب لعقد لقاء كهذا، يميل الوفد الروسي بشكل بناء نحو الحوار حول الوضع العام الذي يمر به العالم في الوقت الحالي، تبحث مجموعة العشرين عادة مواضيع متعلقة بالاقتصاد والتمويل والزراعة، دولتنا تنطلق حصريًا من هذا المبدأ بالتعاون، وإذا كان الآخرون يركزون فقط على الأجندة السياسية، فهذه مشكلتهم التي تخصهم وحدهم".
وأضافت زاخاروفا:
"إذا تذكرنا المتطلبات الأساسية لإنشاء مجموعة العشرين، يجب أن نعود إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت عام 2008، بسبب الاحتيال في سوق الأوراق المالية ونتيجة لذلك، انهارت جميع بورصات العالم، لم تكن مجموعة الثماني قادرة على تقديم حلول في ذلك الوقت، كان على العالم كله أن يدفع ثمن أخطاء واشنطن، لذلك نشأت مجموعة العشرين، إن الأزمات هي من صنع الولايات المتحدة، ولكن العالم بأسره يدفع ثمنها ويسعى لحلها".
لقاء عباس وهنية هل يمهد لنهاية الانقسام
جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في لقاء تاريخي، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".إسماعيل هنية.
وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، قالت عضو المجلس الاستشاري في حركة "فتح"، ميساء أبو زيدان:
"الجزائر حريصة على مصالح الفلسطينيين، وهي تحاول إظهار الحق الفلسطيني في أكثر من مناسبة، والمصالحة الوطنية يجب أن تنطلق من حل المشكلات الداخلية، والرؤية المشتركة، وبأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي السلطة المشتركة".
بدوره، قال رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، لـ "بلا قيود":
"حماس ترفض القيادة الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وترى أنه من الضروري أن يشارك الشعب برمته من خلال الانتخابات بتحديد الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، وإنهاء الاحتلال".
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