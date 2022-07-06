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https://arabic.sputniknews.com/20220706/الخارجية-السويد-ليس-لديها-بيانات-دقيقة-عن-احتجاز-مواطنها-في-دونيتسك-1064724392.html
الخارجية: السويد ليس لديها بيانات دقيقة عن احتجاز مواطنها في دونيتسك
الخارجية: السويد ليس لديها بيانات دقيقة عن احتجاز مواطنها في دونيتسك
قالت وزارة الخارجية السويدية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن ستوكهولم لم تتلق بعد أي معلومات واضحة حول احتجاز واتهام مواطن سويدي في جمهورية دونيتسك... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:56+0000
2022-07-06T10:56+0000
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السويد
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وقالت الوزارة: "وزارة الخارجية على علم بالتقارير الإعلامية حول الاعتقال وتوجيه اتهامات ضد المواطن السويدي للمشاركة في أعمال عدائية في أوكرانيا. حتى الآن، ليس لدينا معلومات عما إذا كانت هذه التقارير دقيقة".في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجهت جمهورية دونيتسك الشعبية اتهامات ضد المواطن السويدي الذي استسلم في مصنع آزوفستال في ماريوبول بسبب مشاركته في الأعمال العدائية كمرتزقة مع الجانب الأوكراني.
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العالم, السويد

الخارجية: السويد ليس لديها بيانات دقيقة عن احتجاز مواطنها في دونيتسك

10:56 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قالت وزارة الخارجية السويدية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن ستوكهولم لم تتلق بعد أي معلومات واضحة حول احتجاز واتهام مواطن سويدي في جمهورية دونيتسك الشعبية، الذي شارك في الصراع في أوكرانيا.
وقالت الوزارة: "وزارة الخارجية على علم بالتقارير الإعلامية حول الاعتقال وتوجيه اتهامات ضد المواطن السويدي للمشاركة في أعمال عدائية في أوكرانيا. حتى الآن، ليس لدينا معلومات عما إذا كانت هذه التقارير دقيقة".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجهت جمهورية دونيتسك الشعبية اتهامات ضد المواطن السويدي الذي استسلم في مصنع آزوفستال في ماريوبول بسبب مشاركته في الأعمال العدائية كمرتزقة مع الجانب الأوكراني.
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