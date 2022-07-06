https://arabic.sputniknews.com/20220706/الدفاع-البيلاروسية-واشنطن-والاتحاد-الأوروبي-يستعدون-لاشتباك-مسلح-مع-مينسك-وموسكو-1064777267.html
الدفاع البيلاروسية: واشنطن وبروكسل تستعدان لاشتباك مسلح مع مينسك وموسكو
الدفاع البيلاروسية: واشنطن وبروكسل تستعدان لاشتباك مسلح مع مينسك وموسكو
صرح رئيس مديرية المخابرات الرئيسية ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية رسلان كوسيجين، أن واشنطن وبروكسل تستعدان بالفعل لاشتباك مسلح مع مينسك... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:48+0000
2022-07-06T14:48+0000
2022-07-06T15:00+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن كوسيجين قوله: "يتطور الوضع العسكري - السياسي حول بيلاروسيا في ظل ظروف المواجهة الصعبة بين روسيا وما يسمى بالغرب الجماعي. في الوقت نفسه، وجدت بلادنا، كونها حليفا عسكريا وشريكا استراتيجيا لموسكو، نفسها في بؤرة هذه الأحداث. هدف واشنطن واضح للغاية: إثارة عمليات مدمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والمعلوماتية، ومحاولات متواصلة لتغيير القيادة الحالية إلى قيادة يسيطر عليها الغرب مع تحول دولنا إلى ملاحق مواد خام بحتة وموردي موارد فكرية وعمالة رخيصة. . ليس هناك شك في أن حربا مختلطة منسقة جارية ضد دولة الاتحاد ، حيث يتحول التركيز تدريجيا نحو سيناريوهات قوية".وتابع "في الوقت نفسه، بدأ الغرب يدرك أن الأساليب التقليدية للعدوان الهجين ضد روسيا البيضاء وروسيا لا تحقق النتيجة المرجوة. وفي هذا الصدد بالتحديد ، لم تعد واشنطن وبروكسل تخفيان حقيقة أنهما في الواقع يستعدان لصدام مسلح مع بلدينا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
الدفاع البيلاروسية: واشنطن وبروكسل تستعدان لاشتباك مسلح مع مينسك وموسكو
14:48 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 15:00 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس مديرية المخابرات الرئيسية ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية رسلان كوسيجين، أن واشنطن وبروكسل تستعدان بالفعل لاشتباك مسلح مع مينسك وموسكو، لأن العدوان الهجين لا يأتي بنتائج.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن كوسيجين قوله: "يتطور الوضع العسكري - السياسي حول بيلاروسيا في ظل ظروف المواجهة الصعبة بين روسيا وما يسمى بالغرب الجماعي. في الوقت نفسه، وجدت بلادنا، كونها حليفا عسكريا وشريكا استراتيجيا لموسكو، نفسها في بؤرة هذه الأحداث. هدف واشنطن واضح للغاية: إثارة عمليات مدمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والمعلوماتية، ومحاولات متواصلة لتغيير القيادة الحالية إلى قيادة يسيطر عليها الغرب مع تحول دولنا إلى ملاحق مواد خام بحتة وموردي موارد فكرية وعمالة رخيصة. . ليس هناك شك في أن حربا مختلطة منسقة جارية ضد دولة الاتحاد ، حيث يتحول التركيز تدريجيا نحو سيناريوهات قوية".
ووفقا له، عادة ما تحل واشنطن المشكلات بطريقة واحدة، قائلا: "إذا كانت سياسة استقلال بلد ما لا تناسب الولايات المتحدة، فيجب إنهاء هذه السياسة. علاوة على ذلك، إذا تصرفت دولة ما، في رأي الولايات المتحدة، أيضا بشكل مستقل على المسرح العالمي أو في الفضاء الإقليمي، يجب أن تكون محدودة، على سبيل المثال، مسورة بستار حديدي، مثل الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، وأعلنت دولة منبوذة مثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو إيران، تمارس وسائل الضغط، من أهمها العقوبات الاقتصادية، المطبقة حاليا بذرائع مختلفة ضد روسيا وبيلاروسيا، والتدخلات المسلحة، كما كان الحال في يوغوسلافيا (1999) والعراق (2003) وليبيا (2011)".
وتابع "في الوقت نفسه، بدأ الغرب يدرك أن الأساليب التقليدية للعدوان الهجين ضد روسيا البيضاء وروسيا لا تحقق النتيجة المرجوة. وفي هذا الصدد بالتحديد ، لم تعد واشنطن وبروكسل تخفيان حقيقة أنهما في الواقع يستعدان لصدام مسلح مع بلدينا".