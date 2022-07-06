https://arabic.sputniknews.com/20220706/الدفاع-الكندية-تسمح-لعناصر-الجيش-بصبغ-شعرهم-وإجراء-عمليات-تجميل-للأظافر-1064780903.html
الدفاع الكندية تسمح لعناصر الجيش بصبغ شعرهم وإجراء عمليات تجميل للأظافر
الدفاع الكندية تسمح لعناصر الجيش بصبغ شعرهم وإجراء عمليات تجميل للأظافر
أعلنت القوات المسلحة الكندية عن تغييرات في ميثاق ظهور الأفراد العسكريين، مؤكدة أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T16:03+0000
2022-07-06T16:03+0000
2022-07-06T16:03+0000
العالم
جيش
أخبار كندا
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وصرحت وزارة الدفاع الكندية في بيان نشرته عبر حسابها على الانترنت "الهدف العام لقواعد اللباس للقوات الكندية المحدثة هو جعل السياسة أكثر شمولا وأقل تقييدا... منح أفراد القوات المسلحة الكندية مزيدا من الحرية لاتخاذ قرارات شخصية بشأن مظهرهم، شريطة الحفاظ دائما على السلامة والكفاءة التشغيلية".سيكون من الممكن أيضا وضع الوشم على الوجه، وأن لا يكون مسيئا. من الممكن ارتداء أظافر طويلة وحلقات وثقب في الأذنين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جيش, أخبار كندا
الدفاع الكندية تسمح لعناصر الجيش بصبغ شعرهم وإجراء عمليات تجميل للأظافر
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أعلنت القوات المسلحة الكندية عن تغييرات في ميثاق ظهور الأفراد العسكريين، مؤكدة أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل.
وصرحت وزارة الدفاع الكندية في بيان نشرته عبر حسابها على الانترنت "الهدف العام لقواعد اللباس للقوات الكندية المحدثة هو جعل السياسة أكثر شمولا وأقل تقييدا... منح أفراد القوات المسلحة الكندية مزيدا من الحرية لاتخاذ قرارات شخصية بشأن مظهرهم، شريطة الحفاظ دائما على السلامة والكفاءة التشغيلية".
ووفقا لوزارة الدفاع، لم تعد المتطلبات الحالية مواكبة للعصر ولم تعد قادرة على تلبية المعايير. سيتمكن جميع الأفراد العسكريين من ترك الشعر بأي طول يرغبون فيه وصبغه بأي لون. رفع الحظر المفروض على حلق اللحى والشوارب بأي شكل من الأشكال. الشرط الوحيد هو المظهر الأنيق.
سيكون من الممكن أيضا وضع الوشم على الوجه، وأن لا يكون مسيئا. من الممكن ارتداء أظافر طويلة وحلقات وثقب في الأذنين.