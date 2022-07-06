https://arabic.sputniknews.com/20220706/خبير-الأزمة-البريطانية-ستقوض-القدرة-الأمريكية-على-توحيد-الغرب-1064778949.html

خبير: الأزمة البريطانية ستقوض القدرة الأمريكية على توحيد الغرب

خبير: الأزمة البريطانية ستقوض القدرة الأمريكية على توحيد الغرب

‏قال الباحث في العلاقات الدولية، زين الدين غبولي، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المفتوحة التي تعيشها بريطانيا، بعد توالي الاستقالات من طرف مسؤولين سامين ووزراء في... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T15:25+0000

2022-07-06T15:25+0000

2022-07-06T15:25+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

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الجزائر- سبوتنيك. وقال غبولي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "الوزير الأول البريطاني، يواجه أزمة شرعية جديدة. فالوزيرين المستقيلين صرحا بأنهما لا يثقان في قدرة جونسون على قيادة البلاد، في حين أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مساندتها له، حاليا هناك حديث حول لجوء جونسون لانتخابات برلمانية مسبقة للبقاء في منصبه".وبالعودة للمنطقة العربية، يرى الخبير في العلاقات الدولية أن "جونسون كوّن علاقات طيبة مع البلدان العربية، ولذلك فإن أي تغيير في القيادة السياسية للمملكة، في خضم المفاوضات الإيرانية والتشاحنات الإقليمية، سيؤدي إلى مزيد من فقدان السيطرة، والتوجه نحو حالة فوضى أكبر"، ويرى غبولي، أن "رحيل جونسون سيخدم روسيا للتحرك في مناطق نفوذ أوروبية أوسع".واستقال العديد من وزراء حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خلفية تستر جونسون على تهم طالت كريس بينشر بالتحرش الجنسي، رغم علمه بها منذ سنة 2019.من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، قراره القاضي بمواصلة التفويض الموكل إليه، رغم تزايد عدد الاستقالات.

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