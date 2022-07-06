خبير: الأزمة البريطانية ستقوض القدرة الأمريكية على توحيد الغرب
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Poolرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (اليمين) يتحدث مع (من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ، والمستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool
قال الباحث في العلاقات الدولية، زين الدين غبولي، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المفتوحة التي تعيشها بريطانيا، بعد توالي الاستقالات من طرف مسؤولين سامين ووزراء في حكومة جونسون، ستؤثر بشكل أساسي على وحدة الصف الغربي.
الجزائر- سبوتنيك. وقال غبولي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "الوزير الأول البريطاني، يواجه أزمة شرعية جديدة. فالوزيرين المستقيلين صرحا بأنهما لا يثقان في قدرة جونسون على قيادة البلاد، في حين أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مساندتها له، حاليا هناك حديث حول لجوء جونسون لانتخابات برلمانية مسبقة للبقاء في منصبه".
ومن منطلق جيوسياسي، يرى غبولي أن "هذه الأزمة إن طالت، ستكون لها تداعيات صعبة على وحدة الغرب، خصوصاً في ظل ضعف ألماني، وأزمة حكومية في إيطاليا، وضبابية مؤسساتية في فرنسا بعد الانتحابات التشريعية الأخيرة، التي شهدت فقدان ماكرون للأغلبية المطلقة، الأمر الذي سيقوّض وبشدّة، قدرة أمريكا على تحصين الصفّ الغربي".
وبالعودة للمنطقة العربية، يرى الخبير في العلاقات الدولية أن "جونسون كوّن علاقات طيبة مع البلدان العربية، ولذلك فإن أي تغيير في القيادة السياسية للمملكة، في خضم المفاوضات الإيرانية والتشاحنات الإقليمية، سيؤدي إلى مزيد من فقدان السيطرة، والتوجه نحو حالة فوضى أكبر"، ويرى غبولي، أن "رحيل جونسون سيخدم روسيا للتحرك في مناطق نفوذ أوروبية أوسع".
واستقال العديد من وزراء حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خلفية تستر جونسون على تهم طالت كريس بينشر بالتحرش الجنسي، رغم علمه بها منذ سنة 2019.
من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، قراره القاضي بمواصلة التفويض الموكل إليه، رغم تزايد عدد الاستقالات.