عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/خبير-الأزمة-البريطانية-ستقوض-القدرة-الأمريكية-على-توحيد-الغرب-1064778949.html
خبير: الأزمة البريطانية ستقوض القدرة الأمريكية على توحيد الغرب
خبير: الأزمة البريطانية ستقوض القدرة الأمريكية على توحيد الغرب
‏قال الباحث في العلاقات الدولية، زين الدين غبولي، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المفتوحة التي تعيشها بريطانيا، بعد توالي الاستقالات من طرف مسؤولين سامين ووزراء في... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:25+0000
2022-07-06T15:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064287239_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_72fc33e3b100eb729d660d5e020e9eef.jpg
الجزائر- سبوتنيك. وقال غبولي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "الوزير الأول البريطاني، يواجه أزمة شرعية جديدة. فالوزيرين المستقيلين صرحا بأنهما لا يثقان في قدرة جونسون على قيادة البلاد، في حين أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مساندتها له، حاليا هناك حديث حول لجوء جونسون لانتخابات برلمانية مسبقة للبقاء في منصبه".وبالعودة للمنطقة العربية، يرى الخبير في العلاقات الدولية أن "جونسون كوّن علاقات طيبة مع البلدان العربية، ولذلك فإن أي تغيير في القيادة السياسية للمملكة، في خضم المفاوضات الإيرانية والتشاحنات الإقليمية، سيؤدي إلى مزيد من فقدان السيطرة، والتوجه نحو حالة فوضى أكبر"، ويرى غبولي، أن "رحيل جونسون سيخدم روسيا للتحرك في مناطق نفوذ أوروبية أوسع".واستقال العديد من وزراء حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خلفية تستر جونسون على تهم طالت كريس بينشر بالتحرش الجنسي، رغم علمه بها منذ سنة 2019.من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، قراره القاضي بمواصلة التفويض الموكل إليه، رغم تزايد عدد الاستقالات.
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064287239_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_b7e192e699f83c72e7c39fae1c9a7876.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

خبير: الأزمة البريطانية ستقوض القدرة الأمريكية على توحيد الغرب

15:25 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Poolرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (اليمين) يتحدث مع (من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ، والمستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (اليمين) يتحدث مع (من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ، والمستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool
تابعنا عبرTelegram
‏قال الباحث في العلاقات الدولية، زين الدين غبولي، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المفتوحة التي تعيشها بريطانيا، بعد توالي الاستقالات من طرف مسؤولين سامين ووزراء في حكومة جونسون، ستؤثر بشكل أساسي على وحدة الصف الغربي.
الجزائر- سبوتنيك. وقال غبولي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "الوزير الأول البريطاني، يواجه أزمة شرعية جديدة. فالوزيرين المستقيلين صرحا بأنهما لا يثقان في قدرة جونسون على قيادة البلاد، في حين أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مساندتها له، حاليا هناك حديث حول لجوء جونسون لانتخابات برلمانية مسبقة للبقاء في منصبه".

ومن منطلق جيوسياسي، يرى غبولي أن "هذه الأزمة إن طالت، ستكون لها تداعيات صعبة على وحدة الغرب، خصوصاً في ظل ضعف ألماني، وأزمة حكومية في إيطاليا، وضبابية مؤسساتية في فرنسا بعد الانتحابات التشريعية الأخيرة، التي شهدت فقدان ماكرون للأغلبية المطلقة، الأمر الذي سيقوّض وبشدّة، قدرة أمريكا على تحصين الصفّ الغربي".

وبالعودة للمنطقة العربية، يرى الخبير في العلاقات الدولية أن "جونسون كوّن علاقات طيبة مع البلدان العربية، ولذلك فإن أي تغيير في القيادة السياسية للمملكة، في خضم المفاوضات الإيرانية والتشاحنات الإقليمية، سيؤدي إلى مزيد من فقدان السيطرة، والتوجه نحو حالة فوضى أكبر"، ويرى غبولي، أن "رحيل جونسون سيخدم روسيا للتحرك في مناطق نفوذ أوروبية أوسع".
واستقال العديد من وزراء حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خلفية تستر جونسون على تهم طالت كريس بينشر بالتحرش الجنسي، رغم علمه بها منذ سنة 2019.
من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، قراره القاضي بمواصلة التفويض الموكل إليه، رغم تزايد عدد الاستقالات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала