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"داعش" يعلن مسؤوليته عن اقتحام سجن في نيجيريا أدى إلى فرار نحو 900 سجين
"داعش" يعلن مسؤوليته عن اقتحام سجن في نيجيريا أدى إلى فرار نحو 900 سجين
تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية اقتحام سجن أبوجا في العاصمة النيجيرية الليلة الماضية ما أدى إلى فرار 879 سجينا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T19:40+0000
2022-07-06T19:40+0000
العالم
تنظيم داعش الإرهابي
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أفادت وكالة أنباء تابعة لـ "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول) عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، بمسؤولية التنظيم عن الهجوم على السجن في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحسب "رويترز".وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول في وزارة الداخلية النيجيرية إن نحو 440 سجينا ما زالوا هاربين بعد هجوم يشتبه في أن متشددي جماعة بوكو حرام نفذوه على سجن في أبوجا مساء الثلاثاء.وكان من بين الهاربين 64 سجينا ينتمون إلى بوكو حرام.جاء الهجوم الشرس على مشارف أبوجا بعد ساعات من كمين نصب لقافلة أمنية رئاسية في الشمال الغربي، في أحدث علامة على الأزمة الأمنية المتنامية في نيجيريا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأفاد سكان بوقوع انفجارات مدوية وإطلاق نار في وقت متأخر أمس، بالقرب من سجن كوجي متوسط ​​الحراسة خارج أبوجا، وطوقت قوات الأمن الشوارع المحيطة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.وقال المتحدث باسم الخدمات الإصلاحية في نيجيريا، أبو بكر عمر، إن أحد المسؤولين الأمنيين قتل عندما اخترق مسلحون السجن باستخدام متفجرات.وقال أحد السكان المحليين: "سمعنا إطلاق نار في شارعي، واعتقدنا أنهم لصوص مسلحون.. وقع الانفجار الأول بعد إطلاق النار، ثم دوى انفجار ثان ثم ثالث".
https://arabic.sputniknews.com/20220706/تهريب-مئات-المساجين-خلال-هجوم-مسلح-على-سجن-في-نيجيريا-1064729989.html
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العالم, تنظيم داعش الإرهابي

"داعش" يعلن مسؤوليته عن اقتحام سجن في نيجيريا أدى إلى فرار نحو 900 سجين

19:40 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO / FILEالجيش النيجيري في شمال النيجر
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO / FILE
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تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية اقتحام سجن أبوجا في العاصمة النيجيرية الليلة الماضية ما أدى إلى فرار 879 سجينا.
أفادت وكالة أنباء تابعة لـ "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول) عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، بمسؤولية التنظيم عن الهجوم على السجن في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحسب "رويترز".
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول في وزارة الداخلية النيجيرية إن نحو 440 سجينا ما زالوا هاربين بعد هجوم يشتبه في أن متشددي جماعة بوكو حرام نفذوه على سجن في أبوجا مساء الثلاثاء.
وكان من بين الهاربين 64 سجينا ينتمون إلى بوكو حرام.
مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
تهريب مئات المساجين خلال هجوم مسلح على سجن في نيجيريا
12:21 GMT
جاء الهجوم الشرس على مشارف أبوجا بعد ساعات من كمين نصب لقافلة أمنية رئاسية في الشمال الغربي، في أحدث علامة على الأزمة الأمنية المتنامية في نيجيريا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأفاد سكان بوقوع انفجارات مدوية وإطلاق نار في وقت متأخر أمس، بالقرب من سجن كوجي متوسط ​​الحراسة خارج أبوجا، وطوقت قوات الأمن الشوارع المحيطة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الخدمات الإصلاحية في نيجيريا، أبو بكر عمر، إن أحد المسؤولين الأمنيين قتل عندما اخترق مسلحون السجن باستخدام متفجرات.
وقال أحد السكان المحليين: "سمعنا إطلاق نار في شارعي، واعتقدنا أنهم لصوص مسلحون.. وقع الانفجار الأول بعد إطلاق النار، ثم دوى انفجار ثان ثم ثالث".
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