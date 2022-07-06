https://arabic.sputniknews.com/20220706/رئيس-شركة-النفط-الوطنية-النيجيرية-يعلن-وفاة-الأمين-العام-لمنظمة-أوبك-باركيندو-1064708189.html
وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو
وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو
أعلن رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، اليوم الأربعاء، وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاما. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T05:53+0000
2022-07-06T05:53+0000
2022-07-06T05:58+0000
أوبك
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وكتب كياري على تويتر: "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو، الذي وافته المنية في حوالي الساعة 11:00 مساء أمس، الخامس من تموز/يوليو 2022 (الساعة 1:00 ليلة السادس من يوليو بتوقيت موسكو). إنها خسارة كبيرة لعائلته، وشركة النفط الوطنية النيجيرية، ولبلادنا، ومنظمة أوبك، ومجتمع الطاقة في العالم".
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أوبك
وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو
05:53 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 05:58 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، اليوم الأربعاء، وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاما.
وكتب كياري على تويتر: "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو، الذي وافته المنية في حوالي الساعة 11:00 مساء أمس، الخامس من تموز/يوليو 2022 (الساعة 1:00 ليلة السادس من يوليو بتوقيت موسكو). إنها خسارة كبيرة لعائلته، وشركة النفط الوطنية النيجيرية، ولبلادنا، ومنظمة أوبك، ومجتمع الطاقة في العالم".