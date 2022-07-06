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روسيا تبلغ إندونيسيا مبدئيا باعتزام بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين
روسيا تبلغ إندونيسيا مبدئيا باعتزام بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو أبلغت جاكرتا مبدئيا اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:08+0000
2022-07-06T13:08+0000
العالم
روسيا
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وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بقمة "مجموعة العشرين" في شهر نوفمبر، فقد تسلمنا دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود لاسم الرئيس الروسي. وقد أبلغنا جاكرتا بشكل مبدئي باعتزام الرئيس فلاديمير بوتين المشاركة فيها".وأضاف البيان: "صيغة المشاركة تخضع للتحقق منها اعتمادا على تطورات الأوضاع في العالم، ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا".وتتألف مجموعة العشرين، من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا، كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك، الدوليين.وتأسست "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.
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العالم, روسيا

روسيا تبلغ إندونيسيا مبدئيا باعتزام بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين

13:08 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو أبلغت جاكرتا مبدئيا اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بقمة "مجموعة العشرين" في شهر نوفمبر، فقد تسلمنا دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود لاسم الرئيس الروسي. وقد أبلغنا جاكرتا بشكل مبدئي باعتزام الرئيس فلاديمير بوتين المشاركة فيها".
وأضاف البيان: "صيغة المشاركة تخضع للتحقق منها اعتمادا على تطورات الأوضاع في العالم، ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا".
وتتألف مجموعة العشرين، من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا، كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك، الدوليين.
وتأسست "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.
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