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https://arabic.sputniknews.com/20220706/شل-تخطط-لإطلاق-أكبر-مصنع-هيدروجين-أخضر-في-الاتحاد-الأوروبي-1064729839.html
"شل" تخطط لإطلاق أكبر مصنع هيدروجين أخضر في الاتحاد الأوروبي
"شل" تخطط لإطلاق أكبر مصنع هيدروجين أخضر في الاتحاد الأوروبي
أفادت شركتا "شل هولندا بي في" و" شل أوفرسيز للاستثمارات بي في" بإنشاء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في هولندا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:18+0000
2022-07-06T12:18+0000
العالم
اقتصاد
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اتخذت كل من الشركتين، وهما شركتان تابعتان لـ"شل بي إل سي" وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للنفط والغاز مقرها في لندن، إنجلترا، قرار الاستثمار النهائي لبناء شركة "هولاند هيدروجين"، والتي ستكون أكبر محطة هيدروجين للطاقة المتجددة في أوروبا عند بدء تشغيلها في عام 2025.أضاف بيان الشركتين أن الخلية التي تبلغ قدرتها 200 ميغاوات سيتم بناؤها في ميناء روتردام (التوسع الاصطناعي في روتردام) وستنتج ما يصل إلى 60 طنًا من الهيدروجين الأخضر يوميًا.ستأتي الطاقة المتجددة للخلية من مزرعة رياح بحرية مملوكة جزئيًا لشركة "شل".سيتم توفير الهيدروجين الأخضر لمجمّع شل للطاقة والكيماويات عبر خط أنابيب HyTransPort1، حيث سيحل محل بعض الهيدروجين "الرمادي" المستخدم في المصفاة.قالت آنا ماسكولو، نائبة الرئيس التنفيذي لحلول الطاقة الجديدة في "شل": "سيلعب الهيدروجين المتجدد دورًا رئيسيًا في نظام الطاقة في المستقبل، وهذا المشروع هو خطوة مهمة في تحقيق إمكانات الهيدروجين".يذكر أن الهيدروجين الأخضر يستخرج من الماء بعملية التحليل الكهربائي.
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العالم, اقتصاد

"شل" تخطط لإطلاق أكبر مصنع هيدروجين أخضر في الاتحاد الأوروبي

12:18 GMT 06.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Blademaster88 / Shell gas station at Solothurn, Switzerlandمحطة وقود لشركة "شل"
محطة وقود لشركة شل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Blademaster88 / Shell gas station at Solothurn, Switzerland
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أفادت شركتا "شل هولندا بي في" و" شل أوفرسيز للاستثمارات بي في" بإنشاء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في هولندا.
اتخذت كل من الشركتين، وهما شركتان تابعتان لـ"شل بي إل سي" وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للنفط والغاز مقرها في لندن، إنجلترا، قرار الاستثمار النهائي لبناء شركة "هولاند هيدروجين"، والتي ستكون أكبر محطة هيدروجين للطاقة المتجددة في أوروبا عند بدء تشغيلها في عام 2025.
أضاف بيان الشركتين أن الخلية التي تبلغ قدرتها 200 ميغاوات سيتم بناؤها في ميناء روتردام (التوسع الاصطناعي في روتردام) وستنتج ما يصل إلى 60 طنًا من الهيدروجين الأخضر يوميًا.
ستأتي الطاقة المتجددة للخلية من مزرعة رياح بحرية مملوكة جزئيًا لشركة "شل".
سيتم توفير الهيدروجين الأخضر لمجمّع شل للطاقة والكيماويات عبر خط أنابيب HyTransPort1، حيث سيحل محل بعض الهيدروجين "الرمادي" المستخدم في المصفاة.
قالت آنا ماسكولو، نائبة الرئيس التنفيذي لحلول الطاقة الجديدة في "شل": "سيلعب الهيدروجين المتجدد دورًا رئيسيًا في نظام الطاقة في المستقبل، وهذا المشروع هو خطوة مهمة في تحقيق إمكانات الهيدروجين".
يذكر أن الهيدروجين الأخضر يستخرج من الماء بعملية التحليل الكهربائي.
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