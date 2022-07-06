https://arabic.sputniknews.com/20220706/عقيلة-صالح-يتهم-رئيس-المجلس-الرئاسي-محمد-المنفي-وشقيقه-بالضلوع-في-اقتحام-البرلمان-الليبي-فيديو-1064709527.html

عقيلة صالح يتهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وشقيقه بالضلوع في اقتحام البرلمان الليبي... فيديو

عقيلة صالح يتهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وشقيقه بالضلوع في اقتحام البرلمان الليبي... فيديو

اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي وشقيقه، بالضلوع في اقتحام مجلس النواب، الجمعة الماضية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T07:11+0000

2022-07-06T07:11+0000

2022-07-06T07:15+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال عقيلة صالح، خلال مقابلة مع قناة "ليبيا المستقبل"، إن "هناك اشتباهًا في أن رئيس المجلس الرئاسي عن طريق أخيه سامي لهما دور في الأحداث التي شهدتها مدينة طبرق، الجمعة الماضية، عندما هاجم متظاهرون مجلس النواب واقتحموا مقره قبل إضرام النيران في المبنى".واعتبر أن "ما حدث في مدينة طبرق مؤامرة على الوطن ومطامع شخصية"، منوها بأنه "بعد إجراء التحقيقات بشأن اقتحام مقر المجلس وإحراقه ستظهر الحقيقة ومن قام بهذا العمل".وشدد عقيلة صالح على أن "الحقيقة يجب أن تكون بعد التحقيق وخاصة تقاليد مهنتي السابقة تفرض عليَّ ألا أتسرع في الحكم على الناس".وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، مساء الجمعة الماضي، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن عددا من المتظاهرين اقتحموا مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، مساء الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجا على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، وطالب المتظاهرون بإسقاط المجلس النواب.في سياق متصل، اعتبر رئيس مجلس النواب، أن "استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة استهانة بالشعب الليبي، لأن الحكومات في كل الدنيا لا بد أن تنال الثقة من مجلس النواب سواء في النظام البرلماني أو النظام الرئاسي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم