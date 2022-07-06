https://arabic.sputniknews.com/20220706/محكمة-في-قرغيزستان-تحكم-على-ستة-من-أعضاء-حزب-التحرير-بالسجن-من-سنة-ونصف-إلى-6-سنوات-1064726049.html
محكمة في قرغيزستان تحكم على ستة من أعضاء حزب التحرير بالسجن من سنة ونصف إلى 6 سنوات
محكمة في قرغيزستان تحكم على ستة من أعضاء حزب التحرير بالسجن من سنة ونصف إلى 6 سنوات
حكمت محكمة مدينة كيزيل كيا في قيرغيزستان على ستة من أعضاء المنظمة الإرهابية الدولية حزب التحرير الإسلامي (المحظور في روسيا الاتحادية) بالسجن لمدة تتراوح بين... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:19+0000
2022-07-06T11:19+0000
2022-07-06T11:19+0000
قيرغيزستان
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وقال المتحدث: "بحكم محكمة مدينة كيزيل كيا، حكم على 6 أعضاء من حزب التحرير الإسلامي المتطرف ... بالسجن لمدد تتراوح بين سنة ونصف و6 سنوات".وبحسب قوله، فإن المدانين متورطون في تجنيد مواطنين قيرغيزستان في منظمة متطرفة وإشراكهم بشكل غير قانوني.وقالت الخدمة الصحفية إنه "خلال عمليات البحث تم ضبط كمية كبيرة من المطبوعات المتطرفة المحظورة ووسائل الإعلام الإلكترونية".تم الاعتراف بحزب التحرير الإسلامي كحزب إرهابي في عدد من دول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بقرار من المحكمة العليا لروسيا الاتحادية لعام 2003.الغرض من المنظمة هو القضاء على الحكومات غير الإسلامية وإقامة حكم إسلامي على نطاق عالمي من خلال إنشاء "خلافة إسلامية عالمية". يُعتقل أعضاء حزب التحرير الإسلامي بانتظام في مناطق روسية مختلفة، لا سيما في المدن الكبرى في وسط روسيا ومنطقة الفولغا وسيبيريا، وكذلك في شبه جزيرة القرم.
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قيرغيزستان
محكمة في قرغيزستان تحكم على ستة من أعضاء حزب التحرير بالسجن من سنة ونصف إلى 6 سنوات
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حكمت محكمة مدينة كيزيل كيا في قيرغيزستان على ستة من أعضاء المنظمة الإرهابية الدولية حزب التحرير الإسلامي (المحظور في روسيا الاتحادية) بالسجن لمدة تتراوح بين عام ونصف إلى ستة أعوام، حسب الخدمة الصحفية للجنة الدولة للأمن القومي للجمهورية.
وقال المتحدث: "بحكم محكمة مدينة كيزيل كيا، حكم على 6 أعضاء من حزب التحرير الإسلامي المتطرف ... بالسجن لمدد تتراوح بين سنة ونصف و6 سنوات".
وبحسب قوله، فإن المدانين متورطون في تجنيد مواطنين قيرغيزستان في منظمة متطرفة وإشراكهم بشكل غير قانوني.
وقالت الخدمة الصحفية إنه "خلال عمليات البحث تم ضبط كمية كبيرة من المطبوعات المتطرفة المحظورة ووسائل الإعلام الإلكترونية".
تم الاعتراف بحزب التحرير الإسلامي كحزب إرهابي في عدد من دول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بقرار من المحكمة العليا لروسيا الاتحادية لعام 2003.
الغرض من المنظمة هو القضاء على الحكومات غير الإسلامية وإقامة حكم إسلامي على نطاق عالمي من خلال إنشاء "خلافة إسلامية عالمية". يُعتقل أعضاء حزب التحرير الإسلامي بانتظام في مناطق روسية مختلفة، لا سيما في المدن الكبرى في وسط روسيا ومنطقة الفولغا وسيبيريا، وكذلك في شبه جزيرة القرم.