https://arabic.sputniknews.com/20220706/مراسل-سبوتنيك-مقتل-شخص-في-عدوان-إسرائيلي-قرب-المنطقة-الأممية-العازلة-جنوب-غرب-سوريا-1064781325.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل شخص بعدوان إسرائيلي قرب (المنطقة الأممية العازلة) جنوب غربي سوريا
مراسل "سبوتنيك": مقتل شخص بعدوان إسرائيلي قرب (المنطقة الأممية العازلة) جنوب غربي سوريا
قال مراسل "سبوتنيك" إن شخصا قُتل جراء عدوان إسرائيلي نفذته طائرة دون طيار قرب (المنطقة الأممية العازلة) في ريف القنيطرة الشمالي، أقصى جنوب غربي سوريا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T16:12+0000
2022-07-06T16:12+0000
2022-07-06T16:20+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة (المقالع) بمحاذاة خط "برافو" الذي يحد الضفة الشرقية لمنطقة (فصل القوات) الذي وضعته الأمم المتحدة عام 1974، للفصل بين القوات المتحاربة السورية والإسرائيلية عقب "حرب تشرين التحريرية" عام 1973".وأكد المراسل أن "الطائرة الإسرائيلية دون طيار نفذت غارة على (مقلع هادي) الواقع إلى الشمال الغربي من بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخص كان في المنطقة المستهدفة".وتقع بلدة حضر إلى الجنوب الشرقي من المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل بريف القنيطرة الشمالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": مقتل شخص بعدوان إسرائيلي قرب (المنطقة الأممية العازلة) جنوب غربي سوريا
16:12 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 16:20 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
قال مراسل "سبوتنيك" إن شخصا قُتل جراء عدوان إسرائيلي نفذته طائرة دون طيار قرب (المنطقة الأممية العازلة) في ريف القنيطرة الشمالي، أقصى جنوب غربي سوريا.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة (المقالع) بمحاذاة خط "برافو" الذي يحد الضفة الشرقية لمنطقة (فصل القوات) الذي وضعته الأمم المتحدة عام 1974، للفصل بين القوات المتحاربة السورية والإسرائيلية عقب "حرب تشرين التحريرية" عام 1973".
وأكد المراسل أن "الطائرة الإسرائيلية دون طيار نفذت غارة على (مقلع هادي) الواقع إلى الشمال الغربي من بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخص كان في المنطقة المستهدفة".
وتقع بلدة حضر إلى الجنوب الشرقي من المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل بريف القنيطرة الشمالي.