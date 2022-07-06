مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تتخذ إجراء بعد تجاه سفينة الشحن المحتجزة لديها
© AFP 2022 / Robert Gonzagaسفينة شحن
© AFP 2022 / Robert Gonzaga
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الجانب التركي لم يتخذ أي إجراء بعد تجاه سفينة الشحن المستأجرة من قبل الجانب الروسي، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الجانب التركي قد صادر السفينة.
وقال المصدر للوكالة: "لم يُتخذ أي إجراء تجاه السفينة، ولم تتم مصادرتها. إنها لا تزال راسية".
كما ذكرت سابقًا صحيفة "أوبشيستفينوي"، فإن سفير أوكرانيا في تركيا فاسيلي بودنار، قد أعلن عن احتجاز سفينة يستأجرها الجانب الروسي، يُزعم أنها تحمل حبوبًا أوكرانية.
كانت شركة "سكك حديد كازاخستان" قد أرسلت استفسارا إلى المستأجر الروسي لسفينة الشحن، تطلب فيها توضيح مصدر الحبوب المنقولة من ميناء بيرديانسك إلى تركيا. في الوقت نفسه، أشارت رسالة الشركة إلى أن صفقة بيع الحبوب قد أبرمت بين الشركة الإستونية "مانغيلبيرت أو" والجانب التركي، وأن البائع، وهو شركة مسجلة في أوروبا، يعلن قانونية الصفقة.
كما ذكرت سابقًا صحيفة "أوبشيستفينوي"، فإن سفير أوكرانيا في تركيا فاسيلي بودنار، قد أعلن عن احتجاز سفينة يستأجرها الجانب الروسي، يُزعم أنها تحمل حبوبًا أوكرانية.
كانت شركة "سكك حديد كازاخستان" قد أرسلت استفسارا إلى المستأجر الروسي لسفينة الشحن، تطلب فيها توضيح مصدر الحبوب المنقولة من ميناء بيرديانسك إلى تركيا. في الوقت نفسه، أشارت رسالة الشركة إلى أن صفقة بيع الحبوب قد أبرمت بين الشركة الإستونية "مانغيلبيرت أو" والجانب التركي، وأن البائع، وهو شركة مسجلة في أوروبا، يعلن قانونية الصفقة.