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https://arabic.sputniknews.com/20220706/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-لم-تتخذ-إجراء-بعد-تجاه-سفينة-الشحن-المحتجزة-لديها-1064708079.html
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تتخذ إجراء بعد تجاه سفينة الشحن المحتجزة لديها
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تتخذ إجراء بعد تجاه سفينة الشحن المحتجزة لديها
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الجانب التركي لم يتخذ أي إجراء بعد تجاه سفينة الشحن المستأجرة من قبل الجانب الروسي، نافيا في الوقت نفسه أن يكون... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T05:43+0000
2022-07-06T05:43+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال المصدر للوكالة: "لم يُتخذ أي إجراء تجاه السفينة، ولم تتم مصادرتها. إنها لا تزال راسية".كما ذكرت سابقًا صحيفة "أوبشيستفينوي"، فإن سفير أوكرانيا في تركيا فاسيلي بودنار، قد أعلن عن احتجاز سفينة يستأجرها الجانب الروسي، يُزعم أنها تحمل حبوبًا أوكرانية.كانت شركة "سكك حديد كازاخستان" قد أرسلت استفسارا إلى المستأجر الروسي لسفينة الشحن، تطلب فيها توضيح مصدر الحبوب المنقولة من ميناء بيرديانسك إلى تركيا. في الوقت نفسه، أشارت رسالة الشركة إلى أن صفقة بيع الحبوب قد أبرمت بين الشركة الإستونية "مانغيلبيرت أو" والجانب التركي، وأن البائع، وهو شركة مسجلة في أوروبا، يعلن قانونية الصفقة.
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أخبار تركيا اليوم

مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تتخذ إجراء بعد تجاه سفينة الشحن المحتجزة لديها

05:43 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / Robert Gonzagaسفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / Robert Gonzaga
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أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الجانب التركي لم يتخذ أي إجراء بعد تجاه سفينة الشحن المستأجرة من قبل الجانب الروسي، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الجانب التركي قد صادر السفينة.
وقال المصدر للوكالة: "لم يُتخذ أي إجراء تجاه السفينة، ولم تتم مصادرتها. إنها لا تزال راسية".

كما ذكرت سابقًا صحيفة "أوبشيستفينوي"، فإن سفير أوكرانيا في تركيا فاسيلي بودنار، قد أعلن عن احتجاز سفينة يستأجرها الجانب الروسي، يُزعم أنها تحمل حبوبًا أوكرانية.

كانت شركة "سكك حديد كازاخستان" قد أرسلت استفسارا إلى المستأجر الروسي لسفينة الشحن، تطلب فيها توضيح مصدر الحبوب المنقولة من ميناء بيرديانسك إلى تركيا. في الوقت نفسه، أشارت رسالة الشركة إلى أن صفقة بيع الحبوب قد أبرمت بين الشركة الإستونية "مانغيلبيرت أو" والجانب التركي، وأن البائع، وهو شركة مسجلة في أوروبا، يعلن قانونية الصفقة.
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