https://arabic.sputniknews.com/20220706/مفتي-موسكو-المسلمون-في-عيد-الأضحى-يصلون-من-أجل-السلام-ونجاح-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1064721593.html
مفتي موسكو: المسلمون في عيد الأضحى يصلون من أجل السلام ونجاح العملية العسكرية الروسية الخاصة
مفتي موسكو: المسلمون في عيد الأضحى يصلون من أجل السلام ونجاح العملية العسكرية الروسية الخاصة
صرح روشان أبياسوف، نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس مفتي روسيا، أن المسلمين في أيام عيد الأضحى والحج سيصلّون من أجل السلام والوئام، وكذلك... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:13+0000
2022-07-06T10:13+0000
2022-07-06T10:13+0000
وزارة الحج والعمرة السعودية
مفتي السعودية
روسيا
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وقال أبياسوف خلال مؤتمر "الخط الهاتفي بين موسكو ومكة"، اليوم الأربعاء: "تقبل الله جميع الصلوات، حج جميع حجاجنا الروس، ليعودوا بصحة وعافية، بعد أداء جميع مناسك الحج. ولبلدنا - السلام والوئام، بحيث تكون جميع الأهداف التي تم تعيينها في العملية العسكرية قد تحققت، وعاد كل أبناء شعبنا الذين يدافعون عن الوطن إلى وطنهم في صحة ورخاء لعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم. لذلك، في هذه الأيام المشرقة من العطلة، سوف نصلي من أجل السلام والوئام والازدهار".ويعتبر عيد الأضحى هو أحد الأعياد الإسلامية الرئيسية. ويُحتفل به في شهر ذي الحجة حسب التقويم القمري الإسلامي، ويتغير موعد العطلة كل عام، ويبدأ عيد الأضحى هذا العام في 9 يوليو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الحج والعمرة السعودية, مفتي السعودية, روسيا
مفتي موسكو: المسلمون في عيد الأضحى يصلون من أجل السلام ونجاح العملية العسكرية الروسية الخاصة
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صرح روشان أبياسوف، نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس مفتي روسيا، أن المسلمين في أيام عيد الأضحى والحج سيصلّون من أجل السلام والوئام، وكذلك من أجل العودة الآمنة للمدافعين عن الوطن إلى وطنهم وتحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال أبياسوف خلال مؤتمر "الخط الهاتفي بين موسكو ومكة"، اليوم الأربعاء: "تقبل الله جميع الصلوات، حج جميع حجاجنا الروس، ليعودوا بصحة وعافية، بعد أداء جميع مناسك الحج. ولبلدنا - السلام والوئام، بحيث تكون جميع الأهداف التي تم تعيينها في العملية العسكرية قد تحققت، وعاد كل أبناء شعبنا الذين يدافعون عن الوطن إلى وطنهم في صحة ورخاء لعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم. لذلك، في هذه الأيام المشرقة من العطلة، سوف نصلي من أجل السلام والوئام والازدهار".
ومن المقرر أن تتم فريضة الحج للمسلمين إلى مكة، في الفترة من 7 إلى 12 يوليو/تموز من هذا العام. يمكن لأداء الفريضة، حسب قرار السلطات السعودية، لأشخاص لا تزيد أعمارهم عن 65 عاما.
ويعتبر عيد الأضحى هو أحد الأعياد الإسلامية الرئيسية. ويُحتفل به في شهر ذي الحجة حسب التقويم القمري الإسلامي، ويتغير موعد العطلة كل عام، ويبدأ عيد الأضحى هذا العام في 9 يوليو.