https://arabic.sputniknews.com/20220707/إخماد-حريق-بإهراءات-القمح-في-مرفأ-بيروت-والسلطات-اللبنانية-تكشف-السبب-الأولي-1064838132.html
إخماد حريق بإهراءات القمح في مرفأ بيروت... والسلطات اللبنانية تكشف السبب الأولي
إخماد حريق بإهراءات القمح في مرفأ بيروت... والسلطات اللبنانية تكشف السبب الأولي
تمكنت قوات الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على حريق نشب في أهراءات القمح بمرفأ بيروت، مساء اليوم الخميس. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T21:10+0000
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وتسبب الحريق في تضرر قسم صغير، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وعن سبب اندلاع الحريق، قال مصدر في الدفاع المدني اللبناني في تصريحات للصحيفة اللبنانية أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن ارتفاع الحرارة هو السبب الرئيسي للحريق".وشدد المصدر كذلك على أنه "لا داعي للهلع"، وفق قوله، ودعا إلى توخي الحذر والدقة خلال تناقل أي معلومة بشأن الحريق.يشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت كان قد وقع في الـ4 من أغسطس/ آب عام 2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، حيث أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وقفتان-لأهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروتنملك-وثائق-في-غاية-الأهمية-1061855628.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
إخماد حريق بإهراءات القمح في مرفأ بيروت... والسلطات اللبنانية تكشف السبب الأولي
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تمكنت قوات الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على حريق نشب في أهراءات القمح بمرفأ بيروت، مساء اليوم الخميس.
وتسبب الحريق في تضرر قسم صغير، وفقا لصحيفة "النهار"
اللبنانية.
وعن سبب اندلاع الحريق، قال مصدر في الدفاع المدني اللبناني في تصريحات للصحيفة اللبنانية أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن ارتفاع الحرارة هو السبب الرئيسي للحريق".
وشدد المصدر كذلك على أنه "لا داعي للهلع"، وفق قوله، ودعا إلى توخي الحذر والدقة خلال تناقل أي معلومة بشأن الحريق.
يشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت كان قد وقع في الـ4 من أغسطس/ آب عام 2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، حيث أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.