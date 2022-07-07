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https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجيش-الأمريكي-ينقل-45-صهريجا-من-النفط-المسروق-من-سوريا-إلى-قواعده-في-العراق-صورة-1064827639.html
الجيش الأمريكي ينقل 45 صهريجا من النفط المسروق من سوريا إلى قواعده في العراق... صورة
الجيش الأمريكي ينقل 45 صهريجا من النفط المسروق من سوريا إلى قواعده في العراق... صورة
أفادت مصادر سورية، بأن القوات الأمريكية أخرجت عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من الأراضي السورية باتجاه قواعدها في العراق. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T15:22+0000
2022-07-07T15:22+0000
الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم
العراق
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نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر لها، قولها إن "قافلة مؤلفة من 35 آلية بينها 20 صهريجا محملا بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة إضافة إلى عدد من الشاحنات المغطاة والبرادات توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق".وأضافت المصادر أن "رتلا آخر للاحتلال يضم 25 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول النفط في رميلان والشدادي اتجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي في ريف اليعربية وذلك بالتزامن مع تحليق منخفض لثلاث حوامات تابعة لقوات الاحتلال".وتحتل قوات الجيش الأمريكي جميع حقول النفط و الغاز السوري في محافظتي الحسكة ودير الزور، وقد تم مؤخرا تشغيل عشرات الآبار النفطية الجديدة في البادية الشمالية والشرقية لمحافظة دير الزور من قبل فرق هندسية تابعة للجيش الأمريكي، ما ضاعف واردات تجارة النفط المسروق بشكلٍ كبير.وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في (الأسواق السوداء) القريبة كـ (كردستان العراق) ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.وخلال السنوات الأخيرة، واظبت القوات الجوية الروسية على تدمير قوافل النفط السوري المسروق من حقول شرقي سوريا. كما استهدفت مخازن تجميعها والبنى اللوجستية التي تستخدم لتصديرها نحو مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الجيش-الأمريكي-يدعم-أنشطته-التجارية-بالنفط-السوري-المسروق-بإضافة-3-آلاف-برميل-جديد-1060697618.html
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الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العراق

الجيش الأمريكي ينقل 45 صهريجا من النفط المسروق من سوريا إلى قواعده في العراق... صورة

15:22 GMT 07.07.2022
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أفادت مصادر سورية، بأن القوات الأمريكية أخرجت عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من الأراضي السورية باتجاه قواعدها في العراق.
نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر لها، قولها إن "قافلة مؤلفة من 35 آلية بينها 20 صهريجا محملا بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة إضافة إلى عدد من الشاحنات المغطاة والبرادات توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق".
وأضافت المصادر أن "رتلا آخر للاحتلال يضم 25 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول النفط في رميلان والشدادي اتجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي في ريف اليعربية وذلك بالتزامن مع تحليق منخفض لثلاث حوامات تابعة لقوات الاحتلال".
وتحتل قوات الجيش الأمريكي جميع حقول النفط و الغاز السوري في محافظتي الحسكة ودير الزور، وقد تم مؤخرا تشغيل عشرات الآبار النفطية الجديدة في البادية الشمالية والشرقية لمحافظة دير الزور من قبل فرق هندسية تابعة للجيش الأمريكي، ما ضاعف واردات تجارة النفط المسروق بشكلٍ كبير.
وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في (الأسواق السوداء) القريبة كـ (كردستان العراق) ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.
الحسكة... قوات سوريا الديمقراطية مع عناصر من الجيش الامريكي خلال دورية مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الجيش الأمريكي يدعم أنشطته التجارية بالنفط السوري المسروق بإضافة 3 آلاف برميل جديد
31 مارس, 14:04 GMT
وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
وخلال السنوات الأخيرة، واظبت القوات الجوية الروسية على تدمير قوافل النفط السوري المسروق من حقول شرقي سوريا. كما استهدفت مخازن تجميعها والبنى اللوجستية التي تستخدم لتصديرها نحو مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.
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