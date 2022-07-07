https://arabic.sputniknews.com/20220707/الدبابات-الروسية-تصبح-القوة-الضاربة-الرئيسية-للقوات-البرية-الجزائرية-1064793991.html

الدبابات الروسية تصبح القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية الجزائرية

الدبابات الروسية تصبح القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية الجزائرية

القوات البرية للجيش الجزائري مسلحة بنحو ألف و500 دبابة روسية الصنع. في العرض العسكري المخصص للذكرى الستين للاستقلال، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في عاصمة... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T06:34+0000

2022-07-07T06:34+0000

2022-07-07T06:34+0000

رصد عسكري

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وهكذا، بدأ سير المعدات بإظهار "تي-55إم في" المحدثة والمزودة بحماية ديناميكية مضادة للتراكم. يتم تثبيت الكتل "كونتاكت-1" عليها في الأجزاء الأمامية من الهياكل والأبراج، وكذلك على الجوانب.يحتوي نظام إطلاق النار المتقدم على جهاز تحديد المدى بالليزر وجهاز كمبيوتر باليستي. تم تكييف المدافع 100 ملم لاستخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".هناك أيضًا مدفع رشاش مزدوج عيار 7.62 ملم و 12.7 ملم. توفر المحركات العالية القدرة خصائص تنقل جيدة في الظروف الصحراوية. في المجموع، هناك 270 مركبة قتالية من هذا النوع.كانت "تي-62" هي التالية في العرض. في عام 2019، أفادت التقارير أن 300 من هذه الدبابات خضعت للتجديد وكانت جاهزة للقيام بمهام قتالية كاملة.حاليًا، من المخطط تحويل بعض دبابات "تي-62" إلى مركبات قتالية لدعم الدبابات. للقيام بذلك، قاموا بتثبيت وحدات قتالية جديدة "بيريجوك".تبعت تي-62 دبابات "تي-72إم1إم" المعدلة. هي بدورها، زودت بأنظمة تحديد الهدف حديثة متعددة القنوات "سوسنا-أو"، والتي كانت تستخدم سابقًا "تي بي دي-1كي". أصبحت محمية. يمكن للمدافع عيار 125 ملم الآن إصابة العدو بصواريخ موجهة بالليزر. تم إغلاق منشآت الرشاشات المضادة للطائرات عيار 12.7 ملم.في المجموع، يخدم أكثر من 320 "تي-72إم1/إم1إم" هذا البلد.الأكثر عددًا وحداثة في أسطول الدبابات لهذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا هي "تي-90إس أ". هناك أكثر من 600 منها. إن أقوى تشكيلات الهجوم مسلحة بها. إنها مناسبة تمامًا للعمليات القتالية المكثفة في الظروف الحارة والمتربة. إن الوسائل الحديثة للتدمير، والحماية الموثوقة المعززة بأنظمة التشويش الإلكتروني البصري، بالإضافة إلى محركات بقوة 1000 حصان، تجعل من الممكن تنفيذ جميع المهام التي يتم تحديدها.نجح الجيش الجزائري في إتقان العمل على المركبات المدرعة - المركبات القتالية لدعم دبابات "تيرميناتور". كما تم عرضها في العرض. كما تم عرض أنظمة قاذفة اللهب الثقيلة "توس-1" (سولنتسيبيك).بالإضافة إلى مركبات قتال المشاة "بي إم بي-2" و "بي إم بي-2إم"، وناقلات الجند المدرعة "بي تي إر-60بي بي" و"بي تي إر-80" و"تيغر-إم"، التي تم تكييفها لاستخدام صواريخ كورنيت-إيه الموجهة المضادة للدبابات، وقاذفات الصواريخ الموجهة المضادى للدبابات كونكورس على هيكل مركبات دورية استطلاع المدرعة "بي إر دي إم-2".تم تقديم معدات قوات الدفاع الجوي "بانتسير-إس1إيه" و"بو-إم2إيه" و"إس-300بي إم أو2".في الجزء الجوي من العرض، يمكن رؤية "سو-30إم كي أ" و"سو-24إم كي" و"إيل-76" و"مي-26تي2" و"كي-17" و"مي-28إن إيه".في الجزء البحري من الحدث المهيب، رأى المتفرجون غواصات مسلحة بصواريخ من مشروع 636.1 تم بناؤها في روسيا.

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رصد عسكري