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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220707/الدفاع-الروسية-روسيا-قدمت-أكثر-من-40-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا--1064791853.html
الدفاع الروسية: روسيا قدمت أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: روسيا قدمت أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن روسيا قدمت أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T01:23+0000
2022-07-07T01:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، الذي يقود أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية في روسيا في بيان: "منذ 2 مارس، سلمت روسيا أكثر من 40 ألف طن من الشحنات الإنسانية [من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية] إلى أوكرانيا وجمهوريات دونباس".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: روسيا قدمت أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

01:23 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمخزن مساعدات إنسانية في كوبيانسك
مخزن مساعدات إنسانية في كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن روسيا قدمت أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، الذي يقود أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية في روسيا في بيان: "منذ 2 مارس، سلمت روسيا أكثر من 40 ألف طن من الشحنات الإنسانية [من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية] إلى أوكرانيا وجمهوريات دونباس".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:47 GMT
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