https://arabic.sputniknews.com/20220707/الصحة-العمانية-تصدر-تحذيرات-للمواطنين-بمناسبة-عيد-الأضحى--1064813642.html
الصحة العمانية تصدر تحذيرات للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى
الصحة العمانية تصدر تحذيرات للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى
دعت وزارة الصحة العمانية المواطنين والمقيمين في البلاد إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية خلال عيد الأضحى. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:55+0000
2022-07-07T11:55+0000
2022-07-07T11:55+0000
عيد الأضحى
سلطنة عمان
فيروس كورونا
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ووفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الالتزام بالإرشادات الصحية يعد حماية لأفراد المجتمع من فيروس كورونا المستجد.وقال البيان: "تنفيذًا للتوجيهات السامية بأهمية استمرار وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تودّ الوزارة أن تلفت عناية المواطنين والمقيمين بسلطنة عُمان إلى ضرورة التقيد بالإرشادات الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك حمايةً لأنفسهم وأفراد المجتمع كافة من هذا الفيروس".وعدّد البيان مجموعة من الإجراءات، منها "الالتزام بالاشتراطات الصحية عند إقامة المناسبات الاجتماعية وعند شهود صلاة العيد، واستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والعادات الصحية عند العطس والسُّعال، وضرورة التزام من يعانون من أعراض تنفسية حادة بعدم الحضور لصلاة العيد وعدم المشاركة في الزيارات والتجمعات العائلية".كما نبّه البيان على وجوب "تجنّب المعانقة عند التحية، وتجنّب التحيّة بالأنف، وكذلك تجنّب تجمعات العيد غير العائلية بأنواعها كافة".ونصحت الوزارة بـ "ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، واستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية عند زيارة القادمين من حجاج بيت الله الحرام وتهنئتهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
عيد الأضحى, سلطنة عمان, فيروس كورونا
الصحة العمانية تصدر تحذيرات للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى
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دعت وزارة الصحة العمانية المواطنين والمقيمين في البلاد إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية خلال عيد الأضحى.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الالتزام بالإرشادات الصحية يعد حماية لأفراد المجتمع من فيروس كورونا
المستجد.
وقال البيان: "تنفيذًا للتوجيهات السامية بأهمية استمرار وزارة الصحة
في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تودّ الوزارة أن تلفت عناية المواطنين والمقيمين بسلطنة عُمان إلى ضرورة التقيد بالإرشادات الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك حمايةً لأنفسهم وأفراد المجتمع كافة من هذا الفيروس".
وعدّد البيان مجموعة من الإجراءات، منها "الالتزام بالاشتراطات الصحية عند إقامة المناسبات الاجتماعية وعند شهود صلاة العيد، واستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والعادات الصحية عند العطس والسُّعال، وضرورة التزام من يعانون من أعراض تنفسية حادة بعدم الحضور لصلاة العيد وعدم المشاركة في
الزيارات والتجمعات العائلية".
كما نبّه البيان على وجوب "تجنّب المعانقة عند التحية، وتجنّب التحيّة بالأنف، وكذلك تجنّب تجمعات العيد غير العائلية بأنواعها كافة".
ونصحت الوزارة بـ "ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، واستمرار الالتزام بالإجراءات
الوقائية الصحية عند زيارة القادمين من حجاج بيت الله الحرام وتهنئتهم".