https://arabic.sputniknews.com/20220707/الملك-سلمان-يستضيف-60-من-ذوي-وضحايا-حادث-نيوزيلاندا-الإرهابي-لأداء-الحج-1064804357.html
الملك سلمان يستضيف 60 من ذوي وضحايا حادث نيوزيلاندا الإرهابي لأداء الحج
الملك سلمان يستضيف 60 من ذوي وضحايا حادث نيوزيلاندا الإرهابي لأداء الحج
وصلت الدفعة الأولى من ذوي وضحايا حادث كرايستشيرش الإرهابي في نيوزيلاندا، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:01+0000
2022-07-07T10:01+0000
2022-07-07T10:01+0000
إرهاب
أخبار نيوزيلاندا
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102007/87/1020078759_0:21:1132:658_1920x0_80_0_0_f5300821befd92423761133070d87c55.jpg
ووفقا لموقع الشرق الأوسط، فإن الدفعة الأولى من 60 حاجا، من ذوي وضحايا حادث مسجد النور ومركز لينود الإسلامي في كرايستشيرش بنيوزيلاندا قد وصلت إلى المملكة ويجري تفويجهم.ويأتي وصول هذه الدفعة تنفيذا لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي وجه باستضافة ذوي وضحايا حادث نيوزيلاندا الإرهابي في موسم الحج.وكان أحد المتطرفين العنصريين، قد قام، منتصف مارس/ آذار في العام 2019، بإطلاق النيران داخل مسجد النور ومركز لينود الإسلامي في كرايستشيرش في نيوزيلندا، مما تسبب في مقتل 51 شخصا من الأبرياء، وإصابة آخرين.وأوضح السحيباني أن "السفارة السعودية في نيوزيلندا أنجزت إجراءات المتبقين من المشمولين بالمبادرة الملكية والبالغ عددهم 60 حاجا من ذوي وضحايا الحادث بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المتبقين الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج للأسباب المذكورة".
https://arabic.sputniknews.com/20190326/منحة-الوليد-دعم-مالي-قطر-الخيرية-1040037956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102007/87/1020078759_114:0:1018:678_1920x0_80_0_0_9d478e426279fb4204a806535e4877ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إرهاب, أخبار نيوزيلاندا, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
الملك سلمان يستضيف 60 من ذوي وضحايا حادث نيوزيلاندا الإرهابي لأداء الحج
تابعنا عبر
وصلت الدفعة الأولى من ذوي وضحايا حادث كرايستشيرش الإرهابي في نيوزيلاندا، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
ووفقا لموقع الشرق الأوسط
، فإن الدفعة الأولى من 60 حاجا، من ذوي وضحايا حادث مسجد النور ومركز لينود الإسلامي في كرايستشيرش بنيوزيلاندا قد وصلت إلى المملكة ويجري تفويجهم.
ويأتي وصول هذه الدفعة تنفيذا لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي وجه باستضافة ذوي وضحايا
حادث نيوزيلاندا الإرهابي في موسم الحج.
وكان أحد المتطرفين العنصريين، قد قام، منتصف مارس/ آذار في العام 2019، بإطلاق النيران داخل مسجد النور ومركز لينود الإسلامي في كرايستشيرش في نيوزيلندا، مما تسبب في مقتل 51 شخصا من الأبرياء، وإصابة آخرين.
من جهته، أكد عبد الرحمن بن عبد العزيز السحيباني، السفير السعودي لدى نيوزيلندا، أن "العمل جار على قدم وساق، لاستضافة المتبقين الذين لم تتمكن السفارة من مساعدتهم في أداء فريضة الحج لعام 2020 ولم يتمكنوا من السفر بسبب تعليق الحج لمنع تفشي فيروس (كورونا) وإغلاق الحدود وكذلك للعام 2021".
وأوضح السحيباني أن "السفارة السعودية في نيوزيلندا أنجزت إجراءات المتبقين من المشمولين بالمبادرة الملكية والبالغ عددهم 60 حاجا من ذوي وضحايا الحادث بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المتبقين الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج للأسباب المذكورة".