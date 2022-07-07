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https://arabic.sputniknews.com/20220707/الهند-والاتحاد-الأوروبي-يناقشان-تأثير-الأزمة-الأوكرانية-على-الوضع-في-العالم-1064813775.html
الهند والاتحاد الأوروبي يناقشان تأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في العالم
الهند والاتحاد الأوروبي يناقشان تأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في العالم
ناقش وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل تأثير الصراع في أوكرانيا على الوضع في العالم. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:58+0000
2022-07-07T11:58+0000
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عقد الاجتماع على هامش المحادثات بين وزراء خارجية مجموعة العشرين، والتي تجري في جزيرة بالي الإندونيسية.وأضاف أنه خلال المحادثة، لوحظ تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة.وأضاف جايشانكار: "أقر بالتقدم في تفاعلنا الثنائي، بما في ذلك المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة. واتفقنا على البقاء على اتصال".بدأت الهند مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2007، لكنها توقفت في عام 2013 حيث فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والرسوم على السيارات والمشروبات الكحولية.في يونيو/حزيران من هذا العام، استؤنفت المفاوضات. وقال بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، إن الاتفاقية يمكن إبرامها بحلول عام 2023.
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أخبار أوكرانيا, أخبار الهند اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الهند والاتحاد الأوروبي يناقشان تأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في العالم

11:58 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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ناقش وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل تأثير الصراع في أوكرانيا على الوضع في العالم.
عقد الاجتماع على هامش المحادثات بين وزراء خارجية مجموعة العشرين، والتي تجري في جزيرة بالي الإندونيسية.

وكتب جايشانكار على "تويتر": "لقاء جيد مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. ناقشنا الصراع الأوكراني وتأثيره على الوضع في العالم".

وأضاف أنه خلال المحادثة، لوحظ تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف جايشانكار: "أقر بالتقدم في تفاعلنا الثنائي، بما في ذلك المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة. واتفقنا على البقاء على اتصال".
بدأت الهند مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2007، لكنها توقفت في عام 2013 حيث فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والرسوم على السيارات والمشروبات الكحولية.
في يونيو/حزيران من هذا العام، استؤنفت المفاوضات. وقال بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، إن الاتفاقية يمكن إبرامها بحلول عام 2023.
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