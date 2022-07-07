https://arabic.sputniknews.com/20220707/بايدن-يشيد-بقوة-العلاقة-الخاصة-مع-بريطانيا-متجنبا-الإشارة-إلى-جونسون-1064832559.html
بايدن يشيد بقوة "العلاقة الخاصة" مع بريطانيا متجنبا الإشارة إلى جونسون
بايدن يشيد بقوة "العلاقة الخاصة" مع بريطانيا متجنبا الإشارة إلى جونسون
أدلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأول تعليق على تقديم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من حكومة بلاده، اليوم الخميس. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T17:42+0000
2022-07-07T17:42+0000
2022-07-07T17:48+0000
بوريس جونسون
العالم
جو بايدن
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064832413_0:0:1120:631_1920x0_80_0_0_bbf3a619f4e273745a5c667c996313f7.jpg
ولم يذكر بايدن اسم بوريس جونسون أو إرثه في تصريحات لصحفية "ذا إندبندنت" البريطانية، لكنه قال إن أمريكا وبريطانيا لا تزالان "أقرب الأصدقاء والحلفاء"، وشدد على أن "العلاقة الخاصة" بين الأمريكيين والشعب البريطاني "لا تزال قوية ودائمة".وقال الرئيس الأمريكي في تعليقه: "إنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، بشأن مجموعة من الأولويات المهمة، وهذا يشمل الحفاظ على نهج قوي وموحد لدعم الشعب الأوكراني".وكان الزعيم البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون، الذي ولد في أمريكا، لكنه تخلى عن جنسيته الأمريكية منذ سنوات، على علاقة جيدة مع جو بايدن منذ أن تولى الأخير منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.وفي قمة مجموعة السبعة لعام 2021 في كورنوال، وهي واحدة من أولى رحلات بايدن إلى الخارج كرئيس، وصف بوريس جونسون الرئيس الأمريكي بأنه "نسمة من الهواء المنعش".وأشارت صحيفة "ذا إندبندنت" إلى أن إحجام جو بايدن عن التعليق على وجه التحديد على خروج بوريس جونسون من منصبه يقف في تناقض صارخ مع سلفه، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي لم يبد أي مخاوف بشأن التدخل في السياسة البريطانية.وكثيرا ما أدلى ترامب بتصريحات علنية امتدح فيها جونسون، بينما كان ينتقد في نفس الوقت سلفه، تيريزا ماي، لا سيما فيما يتعلق بتعاملها مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/استطلاع-رأي-في-بريطانيا-يجمع-أن-بوريس-جونسون-كاذب-ومهرج-وغير-كفء-1061335475.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064832413_124:0:1120:747_1920x0_80_0_0_92075054397582172f05928f8153bb74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوريس جونسون, العالم, جو بايدن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يشيد بقوة "العلاقة الخاصة" مع بريطانيا متجنبا الإشارة إلى جونسون
17:42 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 17:48 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
أدلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأول تعليق على تقديم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من حكومة بلاده، اليوم الخميس.
ولم يذكر بايدن اسم بوريس جونسون أو إرثه في تصريحات لصحفية "ذا إندبندنت"
البريطانية، لكنه قال إن أمريكا وبريطانيا لا تزالان "أقرب الأصدقاء والحلفاء"، وشدد على أن "العلاقة الخاصة" بين الأمريكيين والشعب البريطاني "لا تزال قوية ودائمة".
وقال الرئيس الأمريكي في تعليقه: "إنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، بشأن مجموعة من الأولويات المهمة، وهذا يشمل الحفاظ على نهج قوي وموحد لدعم الشعب الأوكراني".
وكان الزعيم البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون، الذي ولد في أمريكا، لكنه تخلى عن جنسيته الأمريكية منذ سنوات، على علاقة جيدة مع جو بايدن منذ أن تولى الأخير منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
وفي قمة مجموعة السبعة لعام 2021 في كورنوال، وهي واحدة من أولى رحلات بايدن إلى الخارج كرئيس، وصف بوريس جونسون الرئيس الأمريكي بأنه "نسمة من الهواء المنعش".
وأشارت صحيفة "ذا إندبندنت" إلى أن إحجام جو بايدن عن التعليق على وجه التحديد على خروج بوريس جونسون من منصبه يقف في تناقض صارخ مع سلفه، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي لم يبد أي مخاوف بشأن التدخل في السياسة البريطانية.
وكثيرا ما أدلى ترامب بتصريحات علنية امتدح فيها جونسون، بينما كان ينتقد في نفس الوقت سلفه، تيريزا ماي، لا سيما فيما يتعلق بتعاملها مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.