https://arabic.sputniknews.com/20220707/بايدن-يشيد-بقوة-العلاقة-الخاصة-مع-بريطانيا-متجنبا-الإشارة-إلى-جونسون-1064832559.html

بايدن يشيد بقوة "العلاقة الخاصة" مع بريطانيا متجنبا الإشارة إلى ‏جونسون

بايدن يشيد بقوة "العلاقة الخاصة" مع بريطانيا متجنبا الإشارة إلى ‏جونسون

أدلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأول تعليق على تقديم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ‏استقالته من حكومة بلاده، اليوم الخميس.‏ 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T17:42+0000

2022-07-07T17:42+0000

2022-07-07T17:48+0000

بوريس جونسون

العالم

جو بايدن

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ولم يذكر بايدن اسم بوريس جونسون أو إرثه في تصريحات لصحفية "ذا إندبندنت" البريطانية، لكنه قال إن أمريكا وبريطانيا لا تزالان "أقرب الأصدقاء والحلفاء"، وشدد على أن "العلاقة الخاصة" بين الأمريكيين والشعب البريطاني "لا تزال قوية ودائمة".وقال الرئيس الأمريكي في تعليقه: "إنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، بشأن مجموعة من الأولويات المهمة، وهذا يشمل الحفاظ على نهج قوي وموحد لدعم الشعب الأوكراني".وكان الزعيم البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون، الذي ولد في أمريكا، لكنه تخلى عن جنسيته الأمريكية منذ سنوات، على علاقة جيدة مع جو بايدن منذ أن تولى الأخير منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.وفي قمة مجموعة السبعة لعام 2021 في كورنوال، وهي واحدة من أولى رحلات بايدن إلى الخارج كرئيس، وصف بوريس جونسون الرئيس الأمريكي بأنه "نسمة من الهواء المنعش".وأشارت صحيفة "ذا إندبندنت" إلى أن إحجام جو بايدن عن التعليق على وجه التحديد على خروج بوريس جونسون من منصبه يقف في تناقض صارخ مع سلفه، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي لم يبد أي مخاوف بشأن التدخل في السياسة البريطانية.وكثيرا ما أدلى ترامب بتصريحات علنية امتدح فيها جونسون، بينما كان ينتقد في نفس الوقت سلفه، تيريزا ماي، لا سيما فيما يتعلق بتعاملها مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/استطلاع-رأي-في-بريطانيا-يجمع-أن-بوريس-جونسون-كاذب-ومهرج-وغير-كفء-1061335475.html

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