https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوتين-يريدون-إلحاق-الهزيمة-بنا-في-ساحة-المعركة-دعهم-يحاولون-1064831242.html
بوتين: يريدون إلحاق الهزيمة بنا في ساحة المعركة.. دعهم يحاولون
بوتين: يريدون إلحاق الهزيمة بنا في ساحة المعركة.. دعهم يحاولون
قال بوتين، في اجتماع مع قادة فصائل مجلس الدوما، إنه بعد 24 فبراير، كانت جميع أفرع السلطة بحاجة إلى التصرف بشكل حاسم، بتنسيق وسرعة، ولقد عمل مجلس الدوما على هذا... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T16:49+0000
2022-07-07T16:49+0000
2022-07-07T17:19+0000
روسيا
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بوتين: تم التقليل من تصرفات الدول المعادية، والعقوبات تخلق صعوبات، ولكن ليس تلك التي كان الغرب يعتمد عليها.أضاف بوتين: "أن الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد روسيا تخلق صعوبات بالنسبة لنا، وهذه حقيقة واضحة، ولكنها ليست على الإطلاق تلك التي كان يعتمد عليها المبادرون بالحرب الاقتصادية الخاطفة ضد روسيا".وتابع بوتين: نحن لا نرفض محادثات السلام، ولكن على من يرفض أن يعرف أنه كلما أطال المدة زادت صعوبة التفاوض.بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس إلى أن الاندماج المحتمل لروسيا في التحالف اعتبرته الدول المشاركة أمرًا سخيفًا.ووفقا له، فإن الدول الغربية كانت تحاول ليس فقط ضرب الاقتصاد الروسي بقوة أكبر. وقال الرئيس "كان هدفهم زرع الفتنة والاضطراب في مجتمعنا وإحباط معنويات الناس. ولكن حتى هنا أخطأوا في الحسابات. لم يحدث شيء من ذلك، وأنا متأكد من أنه لن يحدث".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: يريدون إلحاق الهزيمة بنا في ساحة المعركة.. دعهم يحاولون
16:49 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 17:19 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
قال بوتين، في اجتماع مع قادة فصائل مجلس الدوما، إنه بعد 24 فبراير، كانت جميع أفرع السلطة بحاجة إلى التصرف بشكل حاسم، بتنسيق وسرعة، ولقد عمل مجلس الدوما على هذا النحو تمامًا.
بوتين: تم التقليل من تصرفات الدول المعادية، والعقوبات تخلق صعوبات، ولكن ليس تلك التي كان الغرب يعتمد عليها.
أضاف بوتين: "أن الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد روسيا تخلق صعوبات بالنسبة لنا، وهذه حقيقة واضحة، ولكنها ليست على الإطلاق تلك التي كان يعتمد عليها المبادرون بالحرب الاقتصادية الخاطفة ضد روسيا".
بوتين: يريدون إلحاق الهزيمة بنا في ساحة المعركة.. دعهم يحاولون.
وتابع بوتين: نحن لا نرفض محادثات السلام، ولكن على من يرفض أن يعرف أنه كلما أطال المدة زادت صعوبة التفاوض.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس إلى أن الاندماج المحتمل لروسيا في التحالف اعتبرته الدول المشاركة أمرًا سخيفًا.
ووفقا له، فإن الدول الغربية كانت تحاول ليس فقط ضرب الاقتصاد الروسي بقوة أكبر. وقال الرئيس "كان هدفهم زرع الفتنة والاضطراب في مجتمعنا وإحباط معنويات الناس. ولكن حتى هنا أخطأوا في الحسابات. لم يحدث شيء من ذلك، وأنا متأكد من أنه لن يحدث".