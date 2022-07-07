https://arabic.sputniknews.com/20220707/روسيا-تكافح-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-بواسطة-الأسلحة-الحديثة-1064813956.html
روسيا تكافح الطائرات المسيرة الأوكرانية بواسطة الأسلحة الحديثة
روسيا تكافح الطائرات المسيرة الأوكرانية بواسطة الأسلحة الحديثة
يستمر، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استخدام أحدث أنواع الأسلحة من ترسانة القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك الاستخدام القتالي الأول للنظام... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:03+0000
2022-07-07T12:03+0000
2022-07-07T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ذكرت ذلك مجلة "فوييني أوبوزرينيه" المتخصصة في الشؤون العسكرية، نقلا عن مصادر مطلعة. يقول التقرير إنه بواسطة أنظمة "Stupor" يتم تعطيل إشارات الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، مما يمنع العدو من تنفيذ مهامه قتالية.ولوحظ أيضا أن المدفع الكهرومغناطيسي "Stupor" أظهر درجة عالية من الكفاءة. لتعطيل إشارة تبادل البيانات بين الطائرة المسيرة ومشغّلها، يكفي توجيه المدفع نحو الهدف والضغط على الزر. بعد ذلك، لا يُقطع اتصال الطائرة المسيرة بالمشغل فقط، وحتى يمكن أن تهبط قسرًا في نقطة معينة.وفقًا لأحدث المعلومات، تم استخدام المدافع المضادة للطائرات المسيرة بشكل فعال في مناطق مختلفة من العملية العسكرية الخاصة. أصبحت أهمية استخدام "Stupor" فعالة جدا بعد الزيادة الكبيرة في الطائرات المسيرة من أنواع مختلفة في ترسانة العدو.تم إنشاء "Stupor" في الوقت المناسب من قبل متخصصين من معهد الأبحاث الرئيسي للروبوتات في روسيا. يصل مدى الأنظمة إلى 2 كم. قطاع استهداف الهدف - 20 درجة. المدفع قادر ليس فقط على تعطيل الإشارة بين الطائرة المسيرة ومشغلها، ولكن منع نقل مباشر للمعلومات من كاميراتها وحساساتها في نظام الوقت الفعلي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا تكافح الطائرات المسيرة الأوكرانية بواسطة الأسلحة الحديثة
12:03 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
يستمر، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استخدام أحدث أنواع الأسلحة من ترسانة القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك الاستخدام القتالي الأول للنظام الكهرومغناطيسي الحديث "Stupor" لتعطيل إشارات الطائرات المسيرة المعادية.
ذكرت ذلك مجلة "فوييني أوبوزرينيه" المتخصصة في الشؤون العسكرية، نقلا عن مصادر مطلعة. يقول التقرير إنه بواسطة أنظمة "Stupor"
يتم تعطيل إشارات الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، مما يمنع العدو من تنفيذ مهامه قتالية.
ولوحظ أيضا أن المدفع الكهرومغناطيسي "Stupor" أظهر درجة عالية من الكفاءة. لتعطيل إشارة تبادل البيانات بين الطائرة المسيرة ومشغّلها، يكفي توجيه المدفع نحو الهدف والضغط على الزر. بعد ذلك، لا يُقطع اتصال الطائرة المسيرة بالمشغل فقط، وحتى يمكن أن تهبط قسرًا في نقطة معينة.
وفقًا لأحدث المعلومات، تم استخدام المدافع المضادة للطائرات المسيرة بشكل فعال في مناطق مختلفة من العملية العسكرية الخاصة. أصبحت أهمية استخدام "Stupor" فعالة جدا بعد الزيادة الكبيرة في الطائرات المسيرة من أنواع مختلفة في ترسانة العدو.
تم إنشاء "Stupor" في الوقت المناسب من قبل متخصصين من معهد الأبحاث الرئيسي للروبوتات في روسيا. يصل مدى الأنظمة إلى 2 كم. قطاع استهداف الهدف - 20 درجة. المدفع قادر ليس فقط على تعطيل الإشارة بين الطائرة المسيرة ومشغلها، ولكن منع نقل مباشر للمعلومات من كاميراتها وحساساتها في نظام الوقت الفعلي.