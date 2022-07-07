https://arabic.sputniknews.com/20220707/روسيا-لا-تستبعد-اندلاع-موجة-جديدة-لوباء-فيروس-كورونا-1064839586.html
روسيا لا تستبعد اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا
روسيا لا تستبعد اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا
أكد مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا التابع إلى الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"،... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T22:40+0000
2022-07-07T22:40+0000
2022-07-07T22:40+0000
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المركز الكسندر سيمينوف اليوم الجمعة: "إن هذا الأمر يمكن أن يصبح ممكنا في حال انخفاض مستوى المناعة لدى السكان، كما يمكن أن يحدث ذلك، حسب الأخصائي، في حال خضوع الفيروس لطفرة جديدة".ولفت سيمينوف إلى أن أخطار اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا لا تزال قائمة.هذا ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد في فرنسا لتصل إلى 147 ألفًا و248، أي أكثر بنسبة 54% من الأسبوع الماضي، على خلفية الموجة السابعة من الوباء في أوروبا.ويعود سبب الموجة السابعة في أوروبا بشكل كبير إلى تلاشي المناعة أمام المتحورات الجديدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
روسيا لا تستبعد اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا
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أكد مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا التابع إلى الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد يرتفع خلال الفترة القادمة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مدير المركز الكسندر سيمينوف اليوم الجمعة: "إن هذا الأمر يمكن أن يصبح ممكنا في حال انخفاض مستوى المناعة لدى السكان، كما يمكن أن يحدث ذلك، حسب الأخصائي، في حال خضوع الفيروس لطفرة جديدة".
ولفت سيمينوف إلى أن أخطار اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا لا تزال قائمة.
هذا ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد في فرنسا لتصل إلى 147 ألفًا و248، أي أكثر بنسبة 54% من الأسبوع الماضي، على خلفية الموجة السابعة من الوباء في أوروبا.
ويعود سبب الموجة السابعة في أوروبا
بشكل كبير إلى تلاشي المناعة أمام المتحورات الجديدة.