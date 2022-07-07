https://arabic.sputniknews.com/20220707/زيلينسكي-نحن-نعتمد-على-دعم-الكونغرس-1064825638.html
زيلينسكي: نحن نعتمد على دعم الكونغرس
زيلينسكي: نحن نعتمد على دعم الكونغرس
قال فلاديمير زيلينسكي إنه التقى في كييف بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام والسيناتور ريتشارد بلومنثال، مشيرًا إلى أنه يتوقع دعمًا من الكونغرس الأمريكي في تزويد... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:44+0000
2022-07-07T14:44+0000
2022-07-07T14:44+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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كتب زيلينسكي في "تلغرام": "يسعدني أن ألتقي بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام وريتشارد بلومنتال"، مضيفا أن "الدعم مهم جدًا بالنسبة لنا".وأضاف: "نحن نعتمد على دعم الكونغرس في مسألة تزويد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: نحن نعتمد على دعم الكونغرس
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قال فلاديمير زيلينسكي إنه التقى في كييف بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام والسيناتور ريتشارد بلومنثال، مشيرًا إلى أنه يتوقع دعمًا من الكونغرس الأمريكي في تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.
كتب زيلينسكي في "تلغرام": "يسعدني أن ألتقي بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام وريتشارد بلومنتال"، مضيفا أن "الدعم مهم جدًا بالنسبة لنا".
وأضاف: "نحن نعتمد على دعم الكونغرس في مسألة تزويد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".
سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.