عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220707/زيلينسكي-نحن-نعتمد-على-دعم-الكونغرس-1064825638.html
زيلينسكي: نحن نعتمد على دعم الكونغرس
زيلينسكي: نحن نعتمد على دعم الكونغرس
قال فلاديمير زيلينسكي إنه التقى في كييف بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام والسيناتور ريتشارد بلومنثال، مشيرًا إلى أنه يتوقع دعمًا من الكونغرس الأمريكي في تزويد... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:44+0000
2022-07-07T14:44+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064673831_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_776243ac33788cbded9012f44f0c8582.jpg
كتب زيلينسكي في "تلغرام": "يسعدني أن ألتقي بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام وريتشارد بلومنتال"، مضيفا أن "الدعم مهم جدًا بالنسبة لنا".وأضاف: "نحن نعتمد على دعم الكونغرس في مسألة تزويد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064673831_261:0:1968:1280_1920x0_80_0_0_ac27ccf6080261b8d87d4ca0c2224d34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: نحن نعتمد على دعم الكونغرس

14:44 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال فلاديمير زيلينسكي إنه التقى في كييف بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام والسيناتور ريتشارد بلومنثال، مشيرًا إلى أنه يتوقع دعمًا من الكونغرس الأمريكي في تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.
كتب زيلينسكي في "تلغرام": "يسعدني أن ألتقي بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام وريتشارد بلومنتال"، مضيفا أن "الدعم مهم جدًا بالنسبة لنا".
وأضاف: "نحن نعتمد على دعم الكونغرس في مسألة تزويد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".
سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала