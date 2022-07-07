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https://arabic.sputniknews.com/20220707/قديروف-ينشر-الجزء-الثاني-لمقطع-مصور-يسخر-فيه-من-زيلينسكي-1064803667.html
قديروف ينشر الجزء الثاني لمقطع مصور يسخر فيه من زيلينسكي
قديروف ينشر الجزء الثاني لمقطع مصور يسخر فيه من زيلينسكي
نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف محاكاة ساخرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في جزء ثاني وهو يعتذر. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:42+0000
2022-07-07T09:42+0000
أخبار أوكرانيا
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ويُظهر المقطع المصور الذي نشره قديروف على قناته الخاصة في "تلغرام"، زيلينسكي وهو مكبل وعلى أنفه مسحوق أبيض ويرافقه حرس خاص ليدخل مكتب قديروف، ويدور حوار بينهما.وعلق قديروف على الفيديو بمنشور جاء فيه: "بعد توقيعه على وثيقة الاستسلام، فكر فلاديمير زيلينسكي في سلوكه لفترة طويلة. فكرة أنه سيذهب إلى مزابل التاريخ لم تدعه يهدأ. كان من الضروري التصرف بشكل حاسم. زيلينسكي قرر وضع جميع أوراقه على الطاولة وأن يصبح شخصا مفيدا للمجتمع".يذكر أن قديروف نشر في وقت سابق الجزء الاول من هذا المقطع والذي ظهر فيه زيلينسكي يوقع وثيقة الاستسلام.
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أخبار أوكرانيا

قديروف ينشر الجزء الثاني لمقطع مصور يسخر فيه من زيلينسكي

09:42 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية ..
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev
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نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف محاكاة ساخرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في جزء ثاني وهو يعتذر.
ويُظهر المقطع المصور الذي نشره قديروف على قناته الخاصة في "تلغرام"، زيلينسكي وهو مكبل وعلى أنفه مسحوق أبيض ويرافقه حرس خاص ليدخل مكتب قديروف، ويدور حوار بينهما.
وعلق قديروف على الفيديو بمنشور جاء فيه: "بعد توقيعه على وثيقة الاستسلام، فكر فلاديمير زيلينسكي في سلوكه لفترة طويلة. فكرة أنه سيذهب إلى مزابل التاريخ لم تدعه يهدأ. كان من الضروري التصرف بشكل حاسم. زيلينسكي قرر وضع جميع أوراقه على الطاولة وأن يصبح شخصا مفيدا للمجتمع".
يذكر أن قديروف نشر في وقت سابق الجزء الاول من هذا المقطع والذي ظهر فيه زيلينسكي يوقع وثيقة الاستسلام.
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