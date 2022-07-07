https://arabic.sputniknews.com/20220707/ما-الاختلافات-بين-قواعد-الحج-للروس-ولدول-الغرب-1064796099.html

ما الاختلافات بين قواعد الحج للروس ولدول الغرب

ما الاختلافات بين قواعد الحج للروس ولدول الغرب

أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل غير متوقع عن قواعد جديدة للحج للمؤمنين من أوروبا والولايات المتحدة. الآن، سيكون كل مسلم قادرا على أداء فريضة الحج. أثّر هذا... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T07:57+0000

2022-07-07T07:57+0000

2022-07-07T07:57+0000

روسيا

السعودية

وزارة الحج والعمرة السعودية

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لقد تغيرت القواعدعادة، يأتي نحو مليوني شخص إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. ومع ذلك، في العامين الماضيين، حدّت السلطات بشكل حاد من عدد الحجاج.في عام 2020، أغلقت أبواب مكة بسبب الوباء. وفي عام 2021، سُمح لـ 60.000 مؤمن فقط من رعايا المملكة بحضور الطقوس.هذه المرة الوضع أفضل بكثير: زادت الحكومة حصة المشاركين إلى مليون شخص. حصريا للأشخاص من سن 18 إلى 65 سنة. بالنسبة للأجانب، يعد التطعيم ضد كورونا إلزاميًا.بالإضافة إلى ذلك، على الحدود، يجب عليك تقديم اختبار "بي سي إر" سلبي، يتم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل الدخول. وهذا ليس الشرط الوحيد.الإجراء، وفقًا للرياض، سيساعد في التغلب على وكالات السفر العديمة الضمير. في الواقع، يلغي القرار تمامًا النظام الحالي لمشغلي الحج المعتمدين. منذ عام 2006، تقوم هذه الشركات بمعالجة وإرسال الحجاج إلى مكة.الآن العديد من المنظمات الغربية على وشك الإفلاس. بعد كل شيء، يستعد معظم الأجانب للطقوس السنوية مقدمًا: على وجه الخصوص، يدفع المؤمنون دفعة مقدمة. في غضون أيام قبل بدء الحج، تحترق فجأة.وقال إلياس ماستر مالك الشركة في برادفورد للصحفيين: "سجلنا جميع العملاء تقريبا. لكن بعد ذلك تم إرجاع الأموال إلى معظمهم. بلغت الخسارة نحو 35 ألف جنيه إسترليني. هناك فرصة ضئيلة للغاية للتعافي" .وأضاف: "إذا لم يتم العثور على مصادر دخل بديلة في المستقبل القريب، فسيتعين إغلاق الشركة".كما وردت تقارير عن أعطال في بوابة مطوف. وفقًا للحجاج المحتملين، بعد تأكيد المشاركة ودفع ثمن الجولة، عرض الموقع رسالة: "فشل الحجز". وطلبت خدمة الدعم الفني ببلاغة "لا تغلق الخط وتنتظر قليلا". نتيجة لذلك، أمضى الناس ساعات على الهاتف.في وقت لاحق، قالت وزارة الحج والعمرة إنها ستوفر رحلات طيران بديلة ومقاعد إضافية للحجاج القادمين من أوروبا والولايات المتحدة.بالنسبة للمؤمنين، حددت المملكة العربية السعودية، كما في السابق، حصة خاصة. ومع ذلك، الآن هو نصف ما كان.يقول مفتي منطقة موسكو روشان أبياسوف، نائب رئيس الإدارة الروحية من مسلمي روسيا: "أثر تقليص عدد الأماكن أيضًا على عمل منظمي الرحلات السياحية الذين يقومون بنقل الحجاج إلى مكة المكرمة: لقد تم بالفعل ملء قوائم الحصص، وهناك المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يرغبون في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك طلبات من 2020-2021، عندما لم يتمكن المسلمون من دخول المدينة المقدسة".ويوضح المفتي: "لهذا السبب، طلبت هيئة الروحانيات المسلمة الروسية من السلطات السعودية زيادة عدد المقاعد. لقد استثنوا لنا. ونتيجة لذلك، ذهب أكثر من 12000 مسلم روسي إلى الحج".المسارات البديلةارتفعت أسعار الرحلات السياحية، التي تحددها المملكة تقليديًا، بشكل كبير. قبل ثلاث سنوات كان الحد الأدنى للبرنامج يكلف نحو ثلاثة آلاف دولار. وشملت الرحلة إلى جدة، والإقامة في الفنادق، ووجبتين في اليوم، وإقامة لمدة ثلاثة أيام في المدينة المنورة.في عام 2021، وبسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من السلطات السعودية، زاد المبلغ بنسبة عشرة في المئة. الآن، وفقًا للبرنامج الاقتصادي، تحتاج إلى دفع 4.8 ألف دولار على الأقل.مشكلة أخرى هي الخدمات اللوجستية. بسبب العقوبات، من المستحيل السفر مباشرة إلى جدة، القريبة من مكة. تستخدم بعض الشركات رحلات جوية مشتركة - بمشاركة شركتي طيران أو أكثر.وقال أبياسوف: "في نهاية شهر أبريل عقد اجتماع في مجلس الفيدرالية الروسي مع مفوض الحج إلياس أوماخانوف، وقرروا إرسال الحجاج إلى المملكة العربية السعودية عن طريق دول ثالثة".

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روسيا, السعودية, وزارة الحج والعمرة السعودية