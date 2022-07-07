https://arabic.sputniknews.com/20220707/ممثلان-من-شركة-نفط-روسية-يصلان-إلى-سريلانكا-1064804473.html
ممثلان من شركة نفط روسية يصلان إلى سريلانكا
ممثلان من شركة نفط روسية يصلان إلى سريلانكا
أفادت وكالة الأنباء السريلانكية "أدا ديرانا" بوصول اثنين من ممثلي شركة نفط روسية إلى الجزيرة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:59+0000
2022-07-07T09:59+0000
2022-07-07T09:59+0000
سريلانكا
نفط روسيا
استثمار
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وقال مراسل الوكالة إن المسؤولين هبطا في مطار باندارانايكا الدولي (BIA) في كاتوناياكي هذا الصباح، مشيرا إلى أنه بسبب تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وكاتوناياكي، كان على الممثلين المعنيين القدوم إلى سريلانكا عبر البحرين.وأضاف أنه خلال هذه الزيارة، من المقرر عقد مناقشات بين ممثلي شركات النفط ذات الصلة والسلطات السريلانكية بشأن استيراد الوقود.في غضون ذلك، سعى الرئيس جوتابايا راجاباكسا، أمس، إلى عرض دعم ائتماني من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستيراد الوقود إلى سريلانكا للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، قال الرئيس إنه أجرى محادثة هاتفية مثمرة للغاية مع نظيره الروسي.واتفق الزعيمان بالإجماع على أن تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات مثل السياحة والتجارة والثقافة أمر بالغ الأهمية في تعزيز الصداقة بين البلدين.خلال محادثتهما، ناشد الرئيس راجاباكسا الرئيس بوتين لاستئناف رحلات شركة الطيران الروسية إيروفلوت إلى سريلانكا.وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على إمكانية فتح خط ائتمان لاستيراد الوقود إلى سريلانكا واستئناف رحلات شركة إيروفلوت، قائلا إنه من الضروري مقارنة الاحتمالات ودراسة المشكلة: "في الواقع، مثل هذه المناشدات جاءت خلال محادثة أمس. لكن قبل صياغة أي موقف، ما زلنا بحاجة إلى مقارنة قدراتنا، ويجب علينا دراسة هذه القضية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سريلانكا, نفط روسيا, استثمار
ممثلان من شركة نفط روسية يصلان إلى سريلانكا
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء السريلانكية "أدا ديرانا" بوصول اثنين من ممثلي شركة نفط روسية إلى الجزيرة.
وقال مراسل الوكالة
إن المسؤولين هبطا في مطار باندارانايكا الدولي (BIA) في كاتوناياكي هذا الصباح، مشيرا إلى أنه بسبب تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وكاتوناياكي، كان على الممثلين المعنيين القدوم إلى سريلانكا عبر البحرين.
وأضاف أنه خلال هذه الزيارة، من المقرر عقد مناقشات بين ممثلي شركات النفط ذات الصلة والسلطات السريلانكية بشأن استيراد الوقود.
في غضون ذلك، سعى الرئيس جوتابايا راجاباكسا، أمس، إلى عرض دعم ائتماني من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستيراد الوقود إلى سريلانكا للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.
من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، قال الرئيس إنه أجرى محادثة هاتفية مثمرة للغاية مع نظيره الروسي.
واتفق الزعيمان بالإجماع على أن تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات مثل السياحة والتجارة والثقافة أمر بالغ الأهمية في تعزيز الصداقة بين البلدين.
خلال محادثتهما، ناشد الرئيس راجاباكسا الرئيس بوتين لاستئناف رحلات شركة الطيران الروسية إيروفلوت إلى سريلانكا.
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على إمكانية فتح خط ائتمان لاستيراد الوقود إلى سريلانكا واستئناف رحلات شركة إيروفلوت، قائلا إنه من الضروري مقارنة الاحتمالات ودراسة المشكلة: "في الواقع، مثل هذه المناشدات جاءت خلال محادثة أمس. لكن قبل صياغة أي موقف، ما زلنا بحاجة إلى مقارنة قدراتنا، ويجب علينا دراسة هذه القضية".